Nelle nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, delle puntate in onda al 24 aprile, a Caterina viene rubato il bozzetto all'ALMAT. Il concorso che avrebbe dovuto consacrare il talento della ragazza si trasforma in uno scandalo: Caterina si ritrova vittima di un vero furto del suo lavoro. Parallelamente, il destino di Odile resta appeso a un filo dopo la minaccia di rendere pubblico il nome del vero padre.

Caterina tradita, bozzetto rubato all'ALMAT

Per Caterina, il concorso ALMAT rappresentava la grande occasione di svolta. Il suo talento era ormai evidente e la vittoria sembrava a un passo, ma qualcosa va storto.

Un bozzetto scartato da Caterina viene rubato e presentato da un’altra allieva. Caterina resta senza parole quando vede la propria creazione sfilare in gara sotto un altro nome. Le conseguenze sono pesanti. Il merito passa in secondo piano, il sogno della copertina sfuma all’ultimo momento e la delusione mette in crisi la sua fiducia nel mondo della moda.

Caterina, cosa succede dopo il furto del bozzetto

Una vicenda molto realistica, con un forte impatto emotivo. Non si tratta solo di una competizione persa, ma di un vero tradimento sul piano professionale. Caterina si trova ora davanti a un bivio: cedere allo sconforto o trovare la forza di reagire contro questa palese ingiustizia? Questa scelta segnerà il suo futuro professionale: la vicenda all’ALMAT è tutt’altro che chiusa.

Greta ricatta Adelaide sul segreto di Odile

Mentre Caterina cerca di rimettere ordine, la tensione cresce anche tra i Guarnieri. Greta passa all’azione e minaccia di rendere pubblico un segreto che tutti vogliono nascondere: Umberto è il vero padre di Odile.

Intanto Umberto decide di non nascondere più nulla. Si presenta dai Marchesi e racconta cosa è successo con Arturo, mettendo condizioni precise per chiudere la vicenda.

Matteo Portelli, dopo l’arresto per essere entrato in casa dei Marchesi, continua a muoversi con attenzione. Vuole far emergere le prove raccolte contro di loro e dimostrare di aver agito per proteggere Odile. Il rischio resta alto.

Adelaide è sempre più sola. Il ricatto di Greta e il rischio che tutto venga scoperto la costringono a fare molta attenzione.

Adelaide cederà al ricatto di Greta per proteggere il suo legame con Odile o Umberto interverrà prima che sia troppo tardi?