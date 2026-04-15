Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 27 al 30 aprile, promettono colpi di scena e sviluppi inattesi che terranno il pubblico con il fiato sospeso. Al centro della trama ci sarà Adelaide, pronta a fare una confessione destinata a cambiare ogni equilibrio.

Adelaide rivela un segreto del passato: tensione alle stelle

La contessa Adelaide prenderà una decisione importante: affrontare i fratelli Marchesi e raccontare una verità sconvolgente legata al suo passato. Una rivelazione che potrebbe avere conseguenze imprevedibili e aprire nuovi scenari nelle dinamiche familiari e personali.

Le Veneri organizzano una sorpresa per Irene

Nel frattempo, al Paradiso, le Veneri sono impegnate nell’organizzazione di una sorpresa speciale per Irene. Per riuscire nel loro intento, chiederanno aiuto a Johnny, che però si mostrerà titubante e poco incline a farsi coinvolgere nella situazione.

Rosa riceve una proposta importante per il suo futuro

Grande emozione anche per Rosa, che avrà l’opportunità di incontrare la critica francese Colette Bernard, a cui aveva inviato alcuni capitoli inediti del suo libro. L’incontro si rivelerà decisivo: la donna la incoraggerà a credere nel suo talento e a coltivare la carriera di scrittrice.

Ettore spera ancora in Odile, ma Greta gioca d’astuzia

Sul fronte sentimentale, Ettore non sembra rassegnarsi alla fine della sua relazione con Odile e continua a sperare in un possibile riavvicinamento.

Tuttavia, la situazione si complica ulteriormente: Greta è riuscita a entrare in possesso del testamento di Umberto, un elemento che potrebbe ribaltare completamente gli equilibri.

Settimana ricca di emozioni e svolte decisive per i volti de Il paradiso delle signore

Le puntate de Il Paradiso delle Signore dal 27 al 30 aprile si preannunciano quindi ricche di emozioni, intrighi e rivelazioni sorprendenti. Tra segreti del passato, nuove ambizioni e tensioni sentimentali, i protagonisti dovranno affrontare scelte difficili che segneranno il loro destino.

Non resta che seguire gli episodi per scoprire come evolveranno le storie e quali saranno le conseguenze della clamorosa confessione di Adelaide.