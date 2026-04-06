Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 13 al 17 aprile 2026 su Rai 1, l’attenzione si concentra sui sospetti di Adelaide. La Contessa inizia a diffidare della famiglia di Ettore, dopo un annuncio legato al prossimo matrimonio con Odile: la presenza della madre dello sposo, invece di rassicurarla, la insospettisce e la spinge a indagare.

Adelaide non si fida della madre di Ettore

Tutto ha inizio quando Ettore comunica ufficialmente che sua madre parteciperà alle nozze. Quella che dovrebbe essere una semplice formalità scuote Adelaide: la Contessa percepisce subito che dietro questa apparizione c’è qualcosa che non torna.

Senza ricorrere a mosse impulsive, decide di muoversi con discrezione. Il suo obiettivo è testare la sincerità del futuro genero senza esporsi troppo. In questo contesto, cercherà di influenzare ciò che accade attorno a Ettore: coinvolgerà Marcello, chiedendogli di convincere Matteo a farsi da parte nella competizione con lui, così da osservare i movimenti dell’avversario senza interferenze.

Matteo vola a Londra per smascherare Ettore

La svolta arriva quando Matteo parte per Londra. Spinto dai dubbi della Contessa e dalla necessità di fare chiarezza una volta per tutte, decide di indagare. La missione del giovane è precisa: indagare sul passato della madre dei Marchesi e verificare se i sospetti di Adelaide abbiano un fondamento.

La situazione si complica, dando peso alle intuizioni della Contessa, che ancora una volta dimostra di non fermarsi mai alle apparenze.

Matteo torna con la verità da Londra

Il finale di settimana coincide con il rientro di Matteo dalla capitale inglese. Torna con nuove informazioni: la scoperta fatta a Londra viene subito condivisa con Umberto e Adelaide, portando alla luce segreti che cambiano gli equilibri legati alla famiglia di Ettore.

Le rivelazioni raccolte aprono nuove possibilità destinate a cambiare radicalmente i rapporti di forza all'interno della serie. L'astuzia di Adelaide si rivela ancora una volta decisiva: non fidarsi è stata la mossa giusta per far emergere una verità molto più profonda di quanto apparisse in superficie.