Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 20 al 24 aprile, Greta minaccerà Adelaide di rivelare che Odile è figlia di Guarnieri. Inoltre Matteo sarà arrestato in quanto si è introdotto nell'abitazione dei Marchesi.

Irene, invece, resterà turbata quando scoprirà che Johnny potrebbe fare un lungo viaggio, mentre Rosa e Marcello ritroveranno un'intesa che non avevano da tempo.

Johnny progetta di fare un lungo viaggio

Agata temerà di avere perso per sempre Mimmo e manifesterà le sue paure a Concetta. Intanto in redazione si penserà di inserire nella copertina del Paradiso Donna la vincitrice del concorso Almat, che sembrerà essere Caterina.

Inoltre Johnny vincerà molti soldi dopo aver scommesso sull'incontro di Griffith e Benvenuti e penserà di fare un lungo viaggio. Irene però scoprirà i progetti dell'uomo e ne rimarrà turbata.

Nel frattempo Rosa seguirà i suggerimenti di Marcello e modificherà alcuni parti del romanzo. Questo aspetto farà riavvicinare i due. In tutto questo, Matteo sarà arrestato per essersi introdotto nell'abitazione dei fratelli Marchesi e chiederà a Barbieri di rivelare ad Adelaide che Ettore e Greta sono i figli di Arturo. La Contessa riferirà ogni cosa a Guarnieri, il quale a sua volta informerà immediatamente anche Marta.

Agata torna a Firenze con il sostegno di Mimmo

Mimmo non vorrà che Agata sprechi tutto il suo talento ed invierà un telegramma a Firenze, affinché la ragazza possa avere una seconda possibilità.

Alla fine Puglisi tornerà a Firenze con il sostegno di Burgio. Intanto il concorso dell'Almat non sarà vinto da Caterina, in quanto il bozzetto da lei scartato è stato presentato da un'altra candidata. Inoltre Delia e Botteri vorranno comunicare le loro nozze a Teo, ma una notizia inattesa potrebbe cambiare i piani.

Nel frattempo Rosa farà una scelta che potrebbe cambiare la critica sul suo libro. In tutto questo, Umberto racconterà ai Marchesi la verità sul loro padre e detterà le condizioni affinché la loro vendetta finisca. Greta però non vorrà arrendersi e minaccerà Adelaide di rivelare che Odile è figlia di Guarnieri.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Agata è tornata a Milano e dopo vari sotterfugi ha rivelato a Mimmo di avere baciato il suo professore.

Inoltre il romanzo di Rosa ha ricevuto brutte recensioni in Francia.

Irene, invece, ha ascoltato una conversazione tra Cesare e Rebecca e ne è rimasta ferita, mentre Matteo è andato a Londra per trovare nuove informazioni sui fratelli Marchesi.