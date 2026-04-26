Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 27 al 30 aprile, Ettore andrà a Londra e darà addio per sempre ad Odile. Greta però non si arrenderà e rapirà la ragazza. Inoltre Irene saluterà Johnny in procinto di partire per un lungo viaggio.

Rosa e Marcello, invece, si riavvicineranno, mentre Delia sembrerà avere scelto l'amore per Botteri al lavoro in America.

Le Veneri vogliono fare una sorpresa ad Irene

Caterina dimostrerà all'ALMAT, grazie anche al sostegno di Fulvio e Valeria, di essere stata truffata e che il bozzetto che ha vinto in realtà è stato creato da lei.

Intanto le Veneri penseranno ad una sorpresa speciale in vista delle nozze di Irene e chiederanno aiuto a Johnny, il quale darà un suggerimento anche se non vorrà esserne coinvolto direttamente. Inoltre Delia rifletterà se rimanere al fianco dell'uomo che ama, oppure se lavorare in America. Il piccolo Teo potrebbe aiutarla in tal senso a fare la cosa giusta.

Nel frattempo la critica francese Colette Bernard si incontrerà con Rosa, alla quale suggerirà di portare avanti la sua carriera da scrittrice. In tutto questo, Odile dopo aver parlato con Marta si confronterà con Ettore e romperà ogni rapporto con lui. L'uomo si convincerà di non poter più tornare insieme a lei e sarà propenso ad accettare l'offerta di Umberto di lasciare Milano.

Adelaide, invece, rivelerà ai Marchesi un'altra verità sconvolgente.

Johnny pronto a partire per un lungo viaggio

Tutti saluteranno Johnny in procinto di partire per un lungo viaggio ed Irene non riuscirà a nascondere le proprie emozioni. La donna comprenderà di essere turbata più di quanto dovrebbe esserlo in realtà. Intanto Delia sembrerà avere scelto l'amore per Botteri, alla carriera lavorativa in America. Inoltre Tancredi si renderà conto che non sarà mai amato da Rosa, la quale riceverà da Marcello un gesto romantico che li farà riavvicinare.

Nel frattempo Ettore andrà a Londra e darà addio per sempre ad Odile. Adelaide e Guarnieri penseranno di essersi liberati dei Marchesi, ma Greta sequestrerà Odile e chiamerà a Villa Guarnieri chiedendo un incontro con la contessa.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Rosa ha ascoltato i suggerimenti di Marcello e ha cercato di completare i capitoli mancanti del libro. Inoltre Caterina non è riuscita a vincere il concorso all'ALMAT di Milano.

Delia e Botteri, invece, hanno rimandato l'annuncio delle loro nozze, mentre Matteo è finito in carcere dopo essersi introdotto nell'abitazione dei fratelli Marchesi.