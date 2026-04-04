Martedì 14 aprile si entrerà nel vivo della rivalità tra due protagonisti de Il Paradiso delle signore. Sarà infatti nella puntata prevista alle 16:10 su Rai 1 che avverrà uno scontro tra Matteo ed Ettore, con il primo che arriverà addirittura a picchiare il secondo. Adelaide, nel frattempo, si rivolgerà a Marcello per chiedergli di intercedere con suo fratello, affinché smetta di mettersi in competizione con lo stilista. Ci sarà spazio anche per le vicende di Agata, che continuerà a fingere una normalità apparente con Mimmo.

Matteo aggredisce Ettore dopo le provocazioni

La rivalità tra Matteo ed Ettore raggiungerà l’apice in seguito alle provocazioni dello stilista della Galleria Milano Moda, nonché fidanzato di Odile, rivolte al ragioniere de Il Paradiso delle signore. Portelli, stanco dell’arroganza del suo rivale in amore, questa volta non resterà a guardare e arriverà a picchiare Ettore. Le anticipazioni della puntata del 14 aprile non chiariscono ancora se ci saranno conseguenze per Marchesi o se riuscirà a cavarsela senza riportare ferite gravi dopo lo scontro. Intanto, Johnny continuerà a soffrire per Irene, che sarà sempre più assorbita dai preparativi del suo imminente matrimonio con Cesare Brugnoli.

Adelaide chiede aiuto a Marcello

Nel frattempo, vista la situazione ormai tesa e ingestibile che si è venuta a creare tra Matteo ed Ettore, sarà necessario l’intervento di Adelaide. La contessa vorrà evitare nuovi episodi spiacevoli e, per cercare di riportare la calma, chiederà il tempestivo aiuto di Marcello, suo ex fidanzato e fratellastro di Portelli. Adelaide pregherà Barbieri di intercedere affinché Matteo smetta di competere con Ettore. Intanto, proseguiranno le vicende di Caterina, che dovrà consegnare i bozzetti all’Almat, nonostante l’opposizione di suo padre Fulvio, decisamente contrario all’iniziativa. Fortunatamente, la Venere potrà contare sul supporto di Valeria, che le offrirà qualche prezioso consiglio.

Infine, continuerà anche il dramma vissuto in silenzio da Agata, che tenterà di fingere una normalità con Mimmo, pur essendo ancora profondamente turbata da ciò che è accaduto a Firenze con il suo professore.