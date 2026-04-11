Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una lite fra due protagonisti che porterà a galla una verità inaspettata, destinata ad arrivare alle orecchie della capocommessa del negozio. Nell’episodio in onda mercoledì 15 aprile alle 16:10 su Rai 1, Irene assisterà a una discussione fra Cesare e Rebecca, che si scontreranno per la divisione della casa della famiglia Brugnoli in vista delle imminenti nozze. Nel frattempo, Mimmo risponderà a una telefonata misteriosa proveniente da Firenze: qualcuno, dall’altro capo della cornetta, chiederà di parlare con Agata.

Irene spia una lite fra Cesare e Rebecca

La fumantina Rebecca non manterrà la calma con suo fratello Cesare, e la lite furibonda tra i fratelli Brugnoli verrà spiata anche da Irene, che si troverà ad assistere al diverbio fra il suo fidanzato e la sorella. I due avranno questioni da risolvere e l’oggetto del contendere sarà la divisione della casa di famiglia, in vista dell’imminente matrimonio di Irene con Cesare. Non è stata ancora chiarita l’esatta dinamica del litigio, quali parole verranno usate e come mai per le nozze tale abitazione dovrà essere separata. Intanto, è ipotizzabile che i due sposi, subito dopo l’unione, si ritroveranno a convivere nella dimora della famiglia di Cesare. Occorrerà però attendere la messa in onda dell’episodio per scoprire i dettagli, e serviranno ancora alcune settimane per capire se il matrimonio tra i due fidanzati verrà davvero celebrato, soprattutto considerando che Irene si trova attualmente in un triangolo amoroso, dopo i due baci passionali che si è scambiata con Johnny.

Inoltre, nel corso della puntata, Irene confesserà alle sue amiche di aver assistito allo scontro tra i fratelli Brugnoli.

Mimmo risponde a una telefonata per Agata

Nel frattempo, Mimmo continuerà ad avere dubbi sul comportamento strano della sua fidanzata, rientrata da qualche giorno da Firenze. Il barista del Gran Caffè Amato ignora completamente che la ragazza lo ha tradito con il suo professore di restauro. Intanto, arriverà anche una telefonata insolita proprio da Firenze: a rispondere sarà Mimmo, e dall’altro capo della cornetta ci sarà qualcuno intenzionato a parlare con Agata. Matteo, invece, deciderà di tornare a Londra per fare visita a Fiona Marchesi. E mentre giungerà la notizia della morte di Totò, Valeria sarà felice per il bozzetto realizzato da Caterina. Tuttavia, Fulvio non prenderà affatto bene la nuova passione di sua figlia e giudicherà alquanto sconveniente la vicinanza di Caterina con la signorina Craveri.