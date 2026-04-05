La puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda mercoledì 15 aprile alle 16:10 su Rai 1 riporterà alla memoria un evento drammatico che nel 1967 sconvolse molti italiani. Le anticipazioni rivelano che lo staff del grande magazzino rimarrà turbato dalla morte di Totò. Nel corso dell’episodio ci sarà spazio anche per le vicende di Mimmo, che resterà profondamente scosso da una telefonata destinata ad Agata, alla quale però risponderà lui. Intanto, Matteo lascerà Milano per recarsi a Londra e proseguire le indagini su Fiona Marchesi.

La morte di Totò sconvolge lo staff de Il Paradiso delle signore

Il 15 aprile 1967 è morto Totò e, come spesso accade, Il Paradiso delle signore dedicherà spazio agli eventi che hanno segnato la storia italiana. In questo caso sarà l’episodio del giorno — e quelli successivi — a ricordare il celebre attore napoletano, la cui scomparsa turberà profondamente tutto lo staff del negozio. Intanto, Irene confiderà alle sue amiche Veneri di aver assistito a un’accesa discussione tra il suo fidanzato Cesare e sua sorella Rebecca. Il motivo della lite tra i due fratelli sarà indirettamente legato all’imminente matrimonio della capo commessa con l’avvocato Brugnoli: Rebecca, infatti, avrà da ridire con Cesare riguardo alla divisione della casa di famiglia in vista delle nozze.

Mimmo sconvolto quando risponde a una telefonata per Agata

Nel frattempo, proseguiranno le ambigue vicende di Agata, tornata recentemente a Milano dopo aver trascorso qualche settimana in Toscana. La giovane Puglisi sta chiaramente nascondendo qualcosa di importante ai suoi familiari e al fidanzato Mimmo e, come già anticipato nelle puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda, il segreto riguarda il suo professore di restauro. Come Agata ha raccontato più volte, l’insegnante le avrebbe fatto delle avance, ma lei sostiene di aver chiarito con l’uomo di essere fidanzata e di aver rifiutato l’approccio. Tuttavia, questa versione potrebbe non corrispondere del tutto alla verità. Intanto, un episodio sconvolgerà Mimmo: arriverà una telefonata da Firenze dove qualcuno chiederà di parlare con Agata e sarà proprio Mimmo a rispondere alla chiamata.

Valeria, invece, incoraggerà Caterina a continuare a lavorare al bozzetto, mentre Fulvio non vedrà di buon occhio l’entusiasmo e la vicinanza dell’imprenditrice nei confronti di sua figlia. Infine, ci sarà un colpo di scena quando Matteo deciderà di tornare a Londra per affrontare Fiona Marchesi, la madre di Ettore e Greta.