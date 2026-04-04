La puntata de Il Paradiso delle signore di giovedì 16 aprile si concentrerà sul dispiacere di uno dei protagonisti dopo avere origliato un discorso che lo lascerà profondamente turbato. Nell’episodio previsto alle 16:10 su Rai 1, infatti, Johnny ascolterà una conversazione fra Irene e Cesare, rimanendo sconvolto. Ci sarà spazio anche per le delicate vicende di Agata, che riceverà un regalo destinato a suscitare mille dubbi in Mimmo. Intanto, la morte di Totò turberà i protagonisti, che penseranno di appendere in negozio un manifesto commemorativo in onore dell’attore.

Johnny è sconvolto per le parole udite

Johnny continuerà a vivere turbato dal suo amore per Irene. Di recente, il magazziniere de Il Paradiso delle signore si è lasciato andare a un bacio appassionato con la capo commessa, che però ha preferito non tornare sull’accaduto, vista la vicinanza del suo matrimonio con l’avvocato Brugnoli. Intanto, un evento inaspettato sconvolgerà profondamente Johnny: il ragazzo si troverà infatti a origliare una conversazione tra Cesare e Irene. Le anticipazioni della puntata del 16 aprile non rivelano ancora il contenuto del dialogo tra i due fidanzati, ma, considerando quanto Johnny rimarrà ferito da ciò che ascolterà, è possibile che si tratti proprio di un discorso che li riguarda da vicino.

Nel frattempo, al negozio di moda ci sarà spazio anche per la commemorazione di Totò, il celebre attore e comico italiano scomparso in precedenza. Lo staff del negozio deciderà di appendere in galleria un manifesto in suo onore, rendendo omaggio al grande artista.

Mimmo è turbato per un regalo arrivato per Agata

Nel frattempo, proseguiranno anche le vicende di Agata e il mistero legato a ciò che è accaduto a Firenze con il professore che l’ha seguita nei lavori di restauro. All’improvviso arriverà un regalo proprio per la giovane Puglisi, ma le anticipazioni della puntata non chiariscono ancora se sarà l’insegnante a far recapitare il dono o se si tratterà di qualcun altro intenzionato a sorprendere la figlia di Concetta.

Mimmo, intanto, inizierà a nutrire dei dubbi sulla sua fidanzata, anche a causa di questa inattesa sorpresa. Rosa, infine, sarà profondamente turbata dalla stroncatura del suo libro: l’opera non verrà apprezzata dalla critica francese e per lei sarà il momento di affrontare una cocente delusione.