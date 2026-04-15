Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore preannunciano sviluppi destinati a sconvolgere gli equilibri tra i protagonisti. Nell’episodio in onda venerdì 17 aprile alle 16:10 su Rai 1, Mimmo farà una scoperta dolorosa: verrà infatti a sapere che Agata lo ha tradito. Nel frattempo, Matteo rientrerà da Londra con informazioni decisive su Fiona Marchesi e riferirà a Umberto e Adelaide l’esito delle sue indagini. Spazio anche alle vicende di Marcello e Rosa, che si confronteranno sul libro della giornalista e sulla dura stroncatura ricevuta dalla critica francese, un giudizio che rischia di incrinare ulteriormente il loro equilibrio.

Mimmo scopre che Agata ha baciato il professore

Mimmo sarà assalito dai dubbi e non potrà più ignorare il profondo turbamento della sua fidanzata, ormai distante e inquieta da troppo tempo. Da quando è rientrata a Milano dopo il periodo trascorso a Firenze, Agata appare infatti scostante, spesso assorta nei suoi pensieri, e questo atteggiamento ha alimentato i sospetti del giovane Burgio. Arriverà così un momento inevitabile: Agata deciderà di rispondere alle domande di Mimmo, sempre più insospettito dalle stranezze degli ultimi giorni — dai misteriosi regali alle telefonate, fino ai telegrammi. La figlia di Concetta sceglierà quindi di aprirgli il cuore e confessare la verità su quanto accaduto a Firenze con il professore di restauro: dall’avvicinamento all’insegnante, culminato in un bacio, alla decisione di licenziarsi proprio a causa di quella situazione.

Matteo confessa a Umberto e Adelaide l'esito delle indagini su Fiona

Nel frattempo, Matteo tornerà da Londra e, una volta rientrato a Milano, sarà pronto a riferire a Umberto e Adelaide l’esito delle indagini condotte nella clinica dove è ricoverata Fiona, la madre di Ettore e Greta. Portelli porterà ai due cognati notizie sconvolgenti sulla signora Marchesi e, alla luce delle anticipazioni successive, appare ormai evidente che gli stilisti della Galleria Milano Moda saranno finalmente smascherati e che la loro vera identità verrà a galla. È bene ricordare che Ettore e Greta sono i figli di Arturo Guarnieri, il defunto fratello di Umberto. Ci sarà spazio anche per un nuovo avvicinamento tra Marcello e Rosa, che si confronteranno sulla stroncatura ricevuta dalla scrittrice in Francia.

La critica non è stata clemente con Rosa, ma il suo ex fidanzato le offrirà un suggerimento destinato a rivelarsi molto importante per il futuro. Infine, Caterina inserirà nella cartellina destinata all’esame della scuola di moda i disegni preferiti da suo padre Fulvio.