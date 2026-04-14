La puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda martedì 21 aprile alle 16:10 su Rai 1 porterà in scena un triangolo amoroso che da alcune settimane domina una storyline incentrata su tre personaggi molto diversi tra loro. Le anticipazioni rivelano che Irene si troverà in grande difficoltà e profondamente scossa quando scoprirà le intenzioni di Johnny, deciso a partire proprio mentre lei sta per convolare a nozze con Cesare. Nel frattempo, Matteo verrà arrestato dopo essersi introdotto di nascosto a casa di Ettore e Greta. Infine, per Adelaide arriverà il momento di confrontarsi con la verità sulla reale identità dei fratelli Marchesi.

Irene sconvolta dal racconto di Johnny prima del matrimonio con Cesare

Johnny sarà ormai proiettato verso la sua nuova vita, resa possibile dall’ingente vincita ottenuta puntando su una scommessa di boxe. Il magazziniere de Il Paradiso delle signore annuncerà alle persone a lui più vicine quali siano i suoi progetti e come intenda utilizzare quel denaro arrivato in modo improvviso e inaspettato. Anche Irene verrà messa al corrente delle sue intenzioni. Quando la capocommessa si troverà davanti un uomo deciso a vivere senza legami, libero e in viaggio, per lei sarà una fonte di forte turbamento, tanto che le anticipazioni parlano chiaro: Irene sarà sconvolta. Tutto questo accadrà proprio mentre lei è ormai prossima alle sue imminenti nozze con Cesare.

Adelaide scopre che Ettore e Greta sono i nipoti di Umberto

Nel frattempo, proseguirà l’intricata storyline legata ai fratelli Marchesi, arrivati a Milano lo scorso settembre non per caso, ma con l’obiettivo di vendicarsi del loro zio Umberto, che non ha mai sospettato nemmeno per un istante la loro reale identità. I due stilisti della Galleria Milano Moda sono infatti i figli del defunto Arturo Guarnieri, e le loro origini verranno alla luce grazie a Matteo. Sarà lui a introdursi di nascosto a casa di Ettore e Greta, trovando la prova decisiva che confermerà senza dubbi che i due ragazzi sono i nipoti di Umberto. Dal carcere, Portelli chiederà a Marcello di informare immediatamente Adelaide di quanto scoperto, e la contessa si troverà così davanti a una verità agghiacciante, oltre che alla menzogna nella quale è caduta sua figlia Odile, ingannata per mesi da Ettore, il suo fidanzato.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Caterina, data ormai per favorita al concorso dell’Almat. In caso di vittoria, per lei potrebbe aprirsi la possibilità di un servizio in prima pagina sulla rivista del negozio di moda. Tuttavia, le anticipazioni dei giorni successivi lasciano intendere che le cose non andranno affatto come la Venere immagina.