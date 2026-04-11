La puntata de Il Paradiso delle signore di martedì 21 aprile continuerà a seguire le vicende degli spietati fratelli Marchesi. Finalmente, nell’episodio in onda alle 16:10 su Rai 1, Matteo finirà in carcere e proprio dalla prigione riuscirà a rivelare a Marcello il segreto che avvolge i due stilisti della Galleria Milano Moda: sono i figli di Arturo Guarnieri. Questa rivelazione verrà poi riferita da Barbieri ad Adelaide, che rimarrà sconvolta da quanto appreso. Attorno a loro si intrecceranno anche le storie di altri personaggi, tra cui Irene, ormai intrappolata in un triangolo amoroso: da un lato l’imminente matrimonio con il fidanzato Cesare, dall’altro gli ultimi, sempre più intensi avvicinamenti con Johnny.

Marcello scopre in carcere da Matteo che Ettore e Greta sono i nipoti di Umberto

Marcello farà visita a Matteo in carcere. Quest’ultimo, infatti, è finito nei guai per essersi introdotto furtivamente nell’appartamento dei fratelli Marchesi. La visita nella casa dei due stilisti della Galleria Milano Moda serviva a ottenere una prova certa sulle loro vere origini. Purtroppo, il ragioniere de Il Paradiso delle signore verrà colto in flagrante e per lui non ci sarà scampo: sarà arrestato e finirà dietro le sbarre. In cella, Matteo riuscirà finalmente a confessare un segreto impensabile, taciuto per mesi. Barbieri si troverà così davanti a una rivelazione incredibile: suo fratello gli svelerà che Ettore e Greta non si chiamano davvero Marchesi, ma Guarnieri, proprio come Umberto.

Marcello corre da Adelaide per comunicarle le origini di Ettore e Greta

Nel frattempo, Marcello, ancora scosso da quanto appreso, non potrà fare altro che consegnare alla contessa il messaggio di Matteo. Come già rivelato dalle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore prevista per il 21 aprile, Adelaide rimarrà sconvolta nello scoprire che Ettore e Greta appartengono alla famiglia di Umberto. Una reazione del tutto prevedibile, poiché la verità sarà estremamente difficile da accettare. Tuttavia, è importante sottolineare che, al momento, le anticipazioni non chiariscono se Matteo scoprirà anche che Ettore e Greta sono i figli del defunto Arturo Guarnieri, fratello di Umberto, oppure se il ragioniere riuscirà soltanto a risalire al loro vero cognome, senza collegare tutti i pezzi dell’intricato puzzle.

Ciò che è certo è che, una volta nelle mani di Adelaide, la parentela tra i due stilisti della Galleria Milano Moda e il commendatore diventerà evidente. Intanto, Irene sarà profondamente turbata dopo aver scoperto che Johnny ha alcuni imminenti progetti di vita che prevedono, tra le altre cose, una libertà economica ottenuta grazie a un’ingente somma vinta scommettendo su un incontro di boxe. A complicare ulteriormente la situazione, va ricordato che Irene e il collega si sono scambiati due baci appassionati proprio mentre lei sta organizzando il suo matrimonio con Cesare. Infine, Caterina sognerà di finire sulla copertina della rivista del grande magazzino, convinta della sua ormai certa vittoria al concorso dell’ALMAT.