Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una scoperta destinata a provocare conseguenze terribili e un vero terremoto per una delle famiglie più in vista di Milano. Nell’episodio che verrà trasmesso giovedì 23 aprile alle 16:10 su Rai 1, Matteo sarà ormai certo della reale origine di Ettore, che risulterà a tutti gli effetti un erede dei Guarnieri, essendo il figlio del defunto Arturo e quindi nipote di Umberto. Quest’ultimo, intanto, sarà costretto a prendere una decisione drastica dopo aver parlato ai suoi nipoti appena ritrovati del loro padre.

Odile rifiuta il confronto con Matteo

Matteo tornerà in libertà dopo essersi introdotto a casa dei due stilisti della Galleria Milano Moda, ormai consapevole che i fratelli Marchesi sono impostori mossi dal desiderio di vendetta. Ettore e Greta, infatti, non saranno arrivati a caso in città, ma con l’obiettivo di insinuarsi nella loro famiglia di origine per far pagare a Umberto ciò che, a loro giudizio, ha fatto al loro defunto padre Arturo, fratello del commendatore. Tuttavia, Matteo, sapendo che Ettore è il nipote di Umberto, proverà a raggiungere Odile per avvertirla della terribile scoperta, ma la ragazza, dopo gli ultimi spiacevoli accadimenti – tra cui la rissa che ha coinvolto il suo fidanzato – rifiuterà il confronto.

In questo modo non darà a Portelli nemmeno il tempo di aggiornarla su quanto ha scoperto e sulle vere origini di Ettore e Greta, che appartengono alla famiglia Guarnieri.

Umberto svela a Ettore e Greta la verità su Arturo

Nel frattempo, Umberto non potrà sottrarsi a un confronto con i suoi nipoti. Guarnieri troverà infatti il modo di rivelare a Ettore e Greta tutta la verità sul loro padre Arturo. Su questo punto è necessaria una precisazione: ciò che Umberto racconterà potrebbe essere molto diverso da quanto i due stilisti hanno appreso dalla loro madre Fiona. Per conoscere gli esatti toni del dialogo tra zio e nipoti occorrerà attendere la messa in onda delle prossime puntate. Le anticipazioni rivelano però un altro dettaglio significativo: Umberto prenderà una decisione drastica e detterà a Ettore e Greta le sue condizioni, proponendo un accordo economico pur di allontanarli dalla sua vita e da quella dei suoi cari.

Tuttavia, non tutto filerà liscio, perché Greta avrà ancora un asso nella manica e lo userà nel momento più opportuno per impedire ad Adelaide e Umberto di sottrarsi a una posta in gioco più alta. La stilista, infatti, è al corrente che Umberto è il padre biologico di Odile, un’informazione che non è di dominio pubblico e che nessuno conosce, se non i genitori della ragazza. Se questa verità dovesse emergere, potrebbe scatenare un terremoto nella famiglia Guarnieri e trascinare la contessa e il banchiere – che è bene ricordare sono cognati – in un nuovo scandalo.