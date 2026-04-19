Nella puntata de Il Paradiso delle signore prevista per venerdì 24 aprile alle 16:10 su Rai 1 ci sarà spazio per notizie inattese e cambi di rotta destinati a sconvolgere la vita di alcuni protagonisti. Le anticipazioni dell’episodio pomeridiano rivelano che Agata sarà pronta a iniziare una nuova vita grazie al sostegno decisivo di Mimmo, mentre Delia e Botteri riceveranno una comunicazione imprevista che finirà per stravolgere i loro piani. Parallelamente, continuerà a farsi sempre più delicata la storyline dei fratelli Marchesi: Greta, infatti, minaccerà la contessa brandendo il suo segreto più pericoloso.

La giovane vorrà far trapelare ai quattro venti che Odile è in realtà la figlia di Umberto, un’informazione capace di far saltare ogni equilibrio.

Mimmo aiuta Agata a iniziare una nuova vita

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Agata sarà a un vero punto di svolta: i suoi sogni inizieranno finalmente a prendere forma grazie a Mimmo, che non ha mai smesso di sostenerla. La giovane Puglisi è appena rientrata a Milano dopo alcune settimane trascorse da sola a Firenze, dove si era lasciata coinvolgere in un avvicinamento con il suo professore di restauro, culminato in un bacio. Una verità che ha profondamente ferito Mimmo, rimasto sconvolto quando ha scoperto il tradimento. Eppure, nell’episodio del 24 aprile arriverà un colpo di scena.

Sarà proprio il barista del Gran Caffè Amato a permettere ad Agata di ripartire: grazie al telegramma inviato alla scuola di restauro, la ragazza potrà ottenere una nuova possibilità, realizzare il suo progetto professionale e avviare finalmente la carriera che ha sempre desiderato.

Delia e Botteri ricevono una notizia inattesa

Nel frattempo, ci sarà spazio anche per le vicende di Caterina, profondamente abbattuta dopo la mancata vittoria al concorso ALMAT. Alla delusione iniziale si aggiungerà un nuovo colpo al morale: la Venere scoprirà infatti che il bozzetto da lei scartato è stato presentato da un’altra allieva, aggravando il suo senso di fallimento. Sul fronte di Delia e Botteri, i due fidanzati saranno pronti a comunicare al piccolo Teo la loro intenzione di sposarsi a breve.

Tuttavia, i colpi di scena non mancheranno: una notizia inattesa si abbatterà sulla coppia, rischiando di scombinare i loro piani. Le anticipazioni, però, non rivelano ancora quale problema si presenterà né se questo potrà ostacolare il matrimonio. Per Rosa, invece, arriveranno nuovi sviluppi legati al suo romanzo, duramente criticato in Francia. La scrittrice non si lascerà scoraggiare e prenderà una decisione destinata a ribaltare la situazione. Infine, continueranno le macchinazioni dei fratelli Marchesi, chiamati a dare una risposta all’offerta economica di Umberto e Adelaide, disposti a tutto pur di vederli lasciare Milano. Greta, però, non avrà alcuna intenzione di sparire e metterà sotto scacco i due cognati.

La stilista della Galleria Milano Moda conosce infatti il segreto più delicato che li unisce: sa che Odile è la figlia di Guarnieri e userà questa verità come arma di ricatto per tenere la contessa in pugno.