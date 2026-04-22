Nella puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda venerdì 24 aprile alle 16:10 su Rai 1 arriveranno cattive notizie per diversi personaggi. Secondo le anticipazioni dell’episodio, al centro della scena ci saranno Delia e Botteri, sconvolti da una scoperta improvvisa che farà saltare i loro piani proprio quando sembravano pronti a una svolta importante. Per Adelaide sarà invece il momento di tentare di allontanare definitivamente Ettore e Greta da Milano, ma la giovane sferrerà un colpo inaspettato che potrebbe ribaltare gli equilibri e rimettere tutto in discussione.

Anche Caterina vivrà un momento amaro: il concorso ALMAT non avrà per lei l’esito sperato e la sconfitta rischierà di pesare sul suo percorso professionale.

Delia e Botteri sconvolti da una notizia inattesa

Delia e Botteri saranno al settimo cielo, pronti a fare un annuncio importante al piccolo Teo, il figlio dello stilista de Il Paradiso delle signore. Tuttavia, proprio quando saranno sul punto di comunicargli che a breve convoleranno a nozze, qualcosa farà saltare completamente i loro piani. Le anticipazioni della puntata del 24 aprile parlano soltanto di una notizia inattesa destinata a scombussolare tutto e a mettere seriamente a rischio i loro progetti imminenti. Per capire la natura di questo imprevisto e le sue conseguenze, sarà però necessaria la messa in onda dell’episodio, dato che la questione viene descritta come particolarmente delicata.

Adelaide caccia i fratelli Marchesi da Milano, ma Greta la ricatta

Nel frattempo, ci sarà spazio anche per l’avvincente storyline legata ai fratelli Marchesi. Nell’episodio andato in onda martedì 21 aprile, Adelaide si è introdotta a casa di Ettore e Greta e, approfittando di un attimo di distrazione di Odile, ha iniziato a frugare nei cassetti, trovando una fotografia dei due stilisti da bambini insieme ai loro genitori. Sconvolta dal volto dell’uomo ritratto nello scatto, la contessa è corsa da Umberto per mostrarglielo, rivelandogli che Ettore e Greta sono in realtà i figli di Arturo Guarnieri. A quel punto, Adelaide e suo cognato architetteranno un piano per cacciare i due ragazzi da Milano, arrivando a offrirgli del denaro pur di non vederli mai più.

Tuttavia, Greta avrà un nuovo asso nella manica e minaccerà la contessa di rivelare pubblicamente che Odile è la figlia di Umberto, ribaltando completamente la situazione. Per Agata sarà invece il momento di iniziare una nuova vita accanto a Mimmo, mentre Caterina dovrà fare i conti con la delusione per la mancata vittoria al concorso ALMAT. Rosa, infine, prenderà una decisione che potrebbe cambiare il destino del suo romanzo e ribaltare la critica ricevuta.