Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un rifiuto netto da parte di uno dei protagonisti, deciso a non avere più nulla a che fare con il suo amore non ricambiato. Nella puntata in onda martedì 28 aprile alle 16:10 su Rai 1, Johnny si tirerà completamente indietro: non vorrà infatti prendere parte alla sorpresa che le Veneri stanno organizzando per Irene in vista del suo imminente matrimonio con Cesare. Intanto, Odile metterà fine alla sua relazione con Ettore dopo aver scoperto la verità che lui le aveva taciuto: il giovane è il nipote di Umberto.

Una rivelazione che spezzerà definitivamente il loro legame.

Johnny non vuole fare la sorpresa a Irene

Johnny continuerà a essere lacerato tra il sentimento che prova per Irene, un amore che non gli è mai stato ricambiato, e il desiderio di chiudere con Milano per sempre, soprattutto ora che ha vinto un’ingente somma di denaro che gli permetterebbe di ricominciare altrove. A un passo dal matrimonio della capo commessa con Cesare Brugnoli, le Veneri vorranno sorprenderla con un regalo speciale e chiederanno proprio a Johnny di aiutarle a realizzare la sorpresa. Il magazziniere, però, rifiuterà senza esitazioni: non vorrà essere coinvolto in alcun modo, troppo ferito e troppo vicino alla partenza per lasciarsi trascinare in un gesto che riapre ciò che sta cercando di chiudere.

Le anticipazioni non chiariscono ancora se Delia e le amiche riusciranno a farlo tornare sui suoi passi o se Johnny resterà fermo nella sua decisione di tenersi lontano da Irene e da tutto ciò che la riguarda.

Odile lascia Ettore dopo avere scoperto che è il nipote di Umberto

Nel frattempo, proseguirà la storyline legata alla vendetta dei fratelli Marchesi. Odile verrà finalmente a sapere dell’inganno e del tranello in cui è caduta per mesi: grazie a sua cugina Marta e alle indagini di Matteo, scoprirà che il suo fidanzato Ettore è in realtà il nipote di Umberto. Una rivelazione devastante che la spingerà a troncare immediatamente la relazione, annullando così anche l’imminente matrimonio. Ettore, però, non si arrenderà all’idea di averla perduta per sempre e continuerà a illudersi di poter recuperare il rapporto con la figlia di Adelaide.

La contessa, dal canto suo, dovrà affrontare un nuovo affondo dei due fratelli: Greta riuscirà infatti a impossessarsi del testamento di Umberto e, di fronte all’ennesima mossa sconsiderata, Adelaide prenderà una decisione drastica. Sceglierà di affrontare direttamente i fratelli Marchesi, rivelando loro un segreto inimmaginabile. Le anticipazioni, tuttavia, non svelano ancora quale verità la contessa deciderà di mettere sul tavolo. Per Rosa, infine, arriverà un inatteso spiraglio positivo. La scrittrice avrà un incontro piacevole con Colette Bernard, la critica francese che aveva stroncato il suo romanzo. Dopo aver ricevuto i capitoli inediti, Colette la inviterà a coltivare il suo talento, aprendo uno scenario completamente diverso per il futuro della giovane autrice.