Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un doppio furto che aggiungerà ulteriore mistero a una storyline già intricata. Nell’episodio che andrà in onda mercoledì 29 aprile alle 16:10 su Rai 1, Greta scoprirà che qualcuno le ha rubato il testamento di Umberto, lo stesso documento che lei era riuscita a sottrarre furtivamente allo zio in precedenza. Intanto, Irene soffrirà durante la festa di addio a Johnny, mentre Ettore darà il suo ultimo saluto a Odile.

Greta scopre che qualcuno le ha rubato il testamento di Umberto

La già complicata situazione dei fratelli Marchesi si tingerà nuovamente di mistero, dando vita a un piccolo giallo che renderà la storyline ancora più tesa.

È utile fare un passo indietro: Matteo è riuscito a scoprire che Ettore e Greta sono i figli del defunto Arturo Guarnieri, fratello di Umberto. La stilista della Galleria Milano Moda, ormai smascherata, farà di tutto per portare a termine la sua vendetta contro lo zio, arrivando a rubargli il testamento. Resta da capire con quale stratagemma Greta riuscirà a sottrarre il documento a Umberto, ma è plausibile che, essendo già in possesso da settimane del codice della cassaforte, possa introdursi nuovamente nello studio del commendatore. Tuttavia, un colpo di scena inatteso manderà all’aria il suo piano: qualcuno le ruberà a sua volta il testamento di Umberto. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 29 aprile non rivelano ancora chi sia riuscito a mettere le mani sulle ultime volontà di Guarnieri, lasciando aperto un nuovo enigma.

Ettore dà il suo addio a Odile e lascia Milano

Nel frattempo, la storia d’amore tra Odile ed Ettore giungerà al termine per motivi ormai inevitabili, dopo che Marta avvertirà la figlia di Adelaide sulle reali origini del suo fidanzato. Nel momento in cui Odile scoprirà che Ettore le ha nascosto per mesi di essere il nipote di Umberto, non vorrà più saperne di lui e troncherà la relazione di punto in bianco. Ettore, dal canto suo, si rassegnerà all’idea di averla persa per sempre e lascerà Milano per tornare a Londra, rinunciando a qualsiasi tentativo di riconquistarla. Rosa, invece, vivrà un momento positivo grazie all’incontro con Colette Bernard, mentre Tancredi capirà di non poter costruire il futuro che aveva immaginato con la Camilli, consapevole che lei non potrà mai amarlo.