La puntata de Il Paradiso delle signore in onda mercoledì 29 aprile alle 16:10 su Rai 1 metterà al centro un piccolo giallo che aggiungerà tensione alla storyline dei fratelli Marchesi. Il testamento di Umberto, ottenuto da Greta pagando una somma ingente al notaio, tornerà al centro della scena. Nel corso dell’episodio, però, accadrà qualcosa di inatteso: qualcuno deruberà la stilista della Galleria Milano Moda, portandole via il prezioso documento. Intanto Ettore darà il suo addio definitivo a Odile.

Greta subisce il furto del testamento di Umberto

Greta ha fatto di tutto per mettere le mani sul testamento di suo zio Umberto. Dopo le parole pronunciate da Guarnieri quando ha smascherato la sua identità, la ragazza ha intuito subito che Odile non fosse una semplice nipote. Quelle frasi allusive, in cui Umberto dichiarava di voler destinare tutti i suoi beni alla figlia di Adelaide, hanno acceso il sospetto decisivo. Così Greta ha contattato il notaio e, pagando una somma ingente, è riuscita a ottenere il documento. Nel testamento è scritto nero su bianco che, alla sua morte, i beni di Umberto saranno divisi equamente tra i suoi figli: Marta, Riccardo, Federico Cattaneo e Odile Di Sant’Erasmo.

Una rivelazione che è diventata l’arma perfetta per ricattare la contessa e Guarnieri. Ma nella puntata del 29 aprile arriverà il colpo di scena: qualcuno – la cui identità non è ancora stata rivelata – ruberà il testamento a Greta. La stilista si accorgerà del furto, ma non è ancora chiaro quale sarà la sua prossima mossa per portare avanti il piano di vendetta.

Ettore dà il suo addio a Odile

Nel frattempo, Ettore vivrà momenti difficili: Marta rivelerà a Odile la sua vera identità e, scoperto l’inganno, la ragazza lo lascerà senza esitazioni. Lo stilista proverà a riconquistarla, ma nella puntata del 29 aprile capirà che tutto è perduto: il matrimonio è annullato e non c’è più alcuna possibilità di tornare insieme.

Ettore darà così il suo addio definitivo a Odile, pronto a sparire dalla sua vita. Anche Tancredi dovrà affrontare una delusione: si renderà conto che Rosa non potrà mai ricambiare i suoi sentimenti, ancora troppo legata a Marcello. Infine, Irene continuerà a essere tormentata dai dubbi, divisa tra il futuro sposo Cesare e Johnny, con cui ha condiviso due baci che l’hanno profondamente scossa.