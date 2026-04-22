Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una puntata ricca di emozioni, prevista nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile. Nell’episodio in onda alle 16:10 su Rai 1, Irene parteciperà alla festa di addio organizzata per Johnny e finirà per soffrire più del previsto, travolta da sentimenti che non riuscirà a controllare. Nel frattempo, Greta farà una scoperta destabilizzante: il testamento che aveva sottratto a Umberto risulterà improvvisamente scomparso, aprendo nuovi interrogativi e tensioni. Ci sarà spazio anche per le vicende sentimentali di Tancredi, che dovrà affrontare una verità difficile da accettare: capirà definitivamente che Rosa non potrà mai ricambiare i suoi sentimenti.

Irene partecipa alla festa di addio organizzata per Johnny

Irene sarà ormai a pochi giorni dal matrimonio con Cesare e vivrà un tormento che terrà nascosto a tutti. La capocommessa de Il Paradiso delle signore parteciperà comunque alla festa organizzata per salutare Johnny, pronto a lasciare Milano dopo aver vinto un’ingente somma di denaro scommettendo su un incontro di boxe e deciso a partire per un lungo viaggio. Irene si presenterà all’evento, ma qualcosa la travolgerà all’improvviso: l’emozione prenderà il sopravvento e la ragazza cederà a un momento di fragilità che non riuscirà più a controllare. Le anticipazioni della puntata del 29 aprile parlano chiaro: la Venere soffrirà molto più di quanto voglia ammettere, proprio ora che si troverà a un passo dal non rivedere più il cugino di Delia, con il quale, è bene ricordarlo, si è scambiata due baci passionali, tradendo di fatto Cesare e complicando ulteriormente il suo imminente matrimonio.

Greta scopre che il testamento di Umberto è sparito

Nel frattempo, proseguirà la storyline dedicata ai fratelli Marchesi: Greta avrà ancora tra le mani il prezioso testamento di suo zio Umberto, che è riuscita a sottrarre al commendatore, ma la situazione prenderà una piega inattesa. Nel corso dell’episodio, infatti, la ragazza scoprirà di essere stata derubata: il documento di Guarnieri sarà sparito nel nulla. Le anticipazioni non rivelano ancora chi sia riuscito a impossessarsene né se il testamento tornerà nelle mani del suo legittimo proprietario, alimentando così un piccolo giallo destinato a esplodere nelle puntate successive. Ettore, dal canto suo, prenderà finalmente atto che Odile non lo perdonerà mai e deciderà di smettere di tentare una riconquista ormai impossibile. Rosa incontrerà nuovamente Colette Bernard, mentre Tancredi sarà costretto a fare i conti con una dolorosa verità: dovrà accettare che l’amore di Rosa non sarà mai ricambiato.