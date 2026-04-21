La puntata de Il Paradiso delle signore prevista per giovedì 30 aprile alle 16:10 su Rai 1, e destinata a chiudere il mese, mostrerà la disfatta definitiva dei fratelli Marchesi. Nel corso dell’episodio, infatti, Ettore deciderà di darsi alla fuga: partirà per Londra, ormai convinto di non avere più alcuna possibilità con Odile dopo la rottura improvvisa. Greta, invece, rimarrà da sola a Milano, ma non arretrerà di un passo. Determinata a portare a termine il suo piano di vendetta contro Umberto, tenterà il tutto per tutto pur di colpirlo dove fa più male.

A pagarne le conseguenze sarà proprio l’ignara Odile, che finirà intrappolata in un piano orchestrato dalla stilista della Galleria Milano Moda, senza sospettare minimamente il pericolo che la attende. Anche Adelaide e suo cognato rimarranno all'oscuro di quanto starà accadendo alla loro figlia.

Ettore va a Londra e lascia Greta da sola a Milano

Ettore non avrà più scampo e capirà di non poter fare nulla per recuperare il rapporto con Odile, dopo che la ragazza, grazie alle indagini di Matteo e alla confessione di Marta, avrà scoperto che il suo fidanzato è in realtà il nipote di Umberto. Lui e Greta, infatti, sono i figli di Arturo Guarnieri e hanno nascosto a tutti la verità sulle loro origini, mossi soltanto dal desiderio di vendicare il torto subito dal padre.

A quel punto arriverà il colpo di scena: Ettore deciderà di lasciare Milano e di tornare a Londra, la città in cui viveva fino a pochi mesi prima e dove sua madre è ancora ricoverata in una clinica. Lo stilista della Galleria Milano Moda si darà letteralmente alla fuga, abbandonando la sorella al suo destino. Greta, però, non lo seguirà. Preferirà restare a Milano, determinata a portare a compimento il suo piano contro lo zio Umberto, anche a costo di agire da sola e spingersi oltre ogni limite.

Adelaide non sa che Odile è in pericolo per colpa di Greta

Nel frattempo, Umberto e Adelaide saranno sollevati dall’improvvisa partenza di Ettore: i due cognati crederanno di essersi finalmente liberati dei fratelli Marchesi e di non dover più fare i conti con le loro macchinazioni.

Ciò che ignoreranno, però, è che Greta continuerà a tramare nell’ombra. La figlia di Fiona e Arturo attirerà infatti Odile in una trappola e, subito dopo, telefonerà a Villa Guarnieri chiedendo un incontro urgente con Adelaide. Un gesto che lascerà presagire un nuovo, pericoloso capitolo della sua vendetta. Intanto, Irene riceverà il regalo di nozze da parte delle sue amiche: un dono inaspettato che la lascerà sinceramente stupita. Le anticipazioni, tuttavia, non svelano ancora quale sorpresa le Veneri abbiano preparato per la futura sposa, alimentando la curiosità del pubblico. Delia, nel frattempo, sembrerà avere scelto l’amore: rinuncerà alla possibilità di seguire Marina Valli a Hollywood come parrucchiera personale, preferendo restare accanto a Gianlorenzo. Infine, Marcello sorprenderà Rosa con un gesto capace di riaccendere la passione tra loro, aprendo la strada a una seconda possibilità che nessuno dei due sembrava più aspettarsi.