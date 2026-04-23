La puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda venerdì 8 maggio alle 16:10 su Rai 1 metterà in scena il ritorno di un dramma legato al passato di una delle protagoniste. Le anticipazioni rivelano che Mirella dovrà affrontare la ricomparsa di un uomo misterioso che tornerà nella sua vita e si avvicinerà pericolosamente al piccolo Michelino, riaprendo ferite che lei sperava di aver chiuso per sempre. Nel frattempo, Marcello sarà tormentato da un terribile presentimento dopo la partenza di Rosa per il Vietnam, una scelta che potrebbe cambiare per sempre il loro rapporto e il futuro della giovane giornalista.

La puntata si tingerà anche di giallo: Cesare sparirà nel nulla dopo essere stato lasciato all’improvviso da Irene, che ha deciso di troncare la loro storia per fidanzarsi con Johnny. La sua scomparsa getterà un’ombra inquietante sulla trama, lasciando aperti interrogativi e tensioni che troveranno risposta solo nelle puntate successive.

Un uomo misterioso sconvolge Mirella e si avvicina a Michelino

Nella puntata dell’8 maggio si consumerà un nuovo dramma per Mirella, quando un uomo misterioso tornerà improvvisamente nella sua vita. Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore rivelano infatti che questo individuo si avvicinerà al piccolo Michelino, riaprendo una ferita legata al passato della commessa del grande magazzino milanese.

La trama non chiarisce ancora l’identità dell’uomo, ma l’ipotesi più plausibile è che possa trattarsi del padre del bambino, che non si è mai occupato di lui. Tuttavia, per avere certezze sarà necessario attendere la messa in onda delle prossime puntate: potrebbe essere davvero lui, ma non è escluso che si tratti di un parente, di un vecchio conoscente o di qualcuno legato a un segreto ancora non rivelato. Va ricordato che, nelle prime puntate in cui Mirella è stata assunta, aveva confidato ad alcune colleghe che il padre di Michelino era un musicista che l’aveva abbandonata non appena saputo della gravidanza, rifiutando ogni responsabilità.

Cesare scompare nel nulla, Marcello ha un brutto presentimento

Nel frattempo, arriveranno brutte notizie anche per altri protagonisti de Il Paradiso delle signore. Cesare scomparirà nel nulla dopo essere stato lasciato all’altare da Irene, che ha scelto di fidanzarsi con Johnny. Mentre la capocommessa si preparerà a partire per un viaggio con il magazziniere, verrà informata della sparizione del suo ex compagno: una notizia che potrebbe rimettere in discussione i suoi piani, anche se per capire come reagirà sarà necessario attendere la messa in onda della puntata o nuove anticipazioni. Rebecca, venuta a sapere che suo fratello non dà più notizie, sarà travolta dalla preoccupazione e temerà il peggio.

Anche per Marcello accadrà qualcosa di inquietante: perderà un oggetto simbolo del suo legame con Rosa, e questo episodio gli farà nascere un presagio che non riuscirà a ignorare. Odile, invece, ritroverà entusiasmo nel lavoro grazie alla vicinanza di Matteo e riuscirà a sviluppare una nuova idea per la Galleria Milano Moda, segnando un momento di rinascita personale e professionale.