Nelle trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 22 aprile, la svolta arriva quando Umberto rivela che Ettore e Greta sono figli di suo fratello Arturo. Questa verità nascosta da anni emerge nel momento più critico per la famiglia Guarnieri, proprio mentre Matteo Portelli si ritrova dietro le sbarre in seguito a un piano rischioso finito male.

Matteo scoperto dai Marchesi, il giovane finisce in carcere

Tutto parte da un piano organizzato insieme ad Adelaide e Umberto. L’obiettivo è fare luce sui misteri dei Marchesi per tutelare la serenità di Odile, ma la situazione precipita quando Matteo viene scoperto mentre si introduce segretamente nella loro abitazione.

L'arresto di Portelli preoccupa tutti, complicando ancora di più le cose e rischiando conseguenze legali gravi per il giovane.

Umberto rivela che Ettore e Greta sono figli di Arturo

Dal carcere, però, Matteo non resta inerte. Attraverso la mediazione di Marcello, riesce a far recapitare un’informazione chiave ad Adelaide. In quel momento Umberto Guarnieri decide di dire la verità, rivelando che Ettore e Greta sono figli di Arturo, suo fratello. La scoperta che i due siano membri della famiglia Guarnieri rende tutto ancora più difficile per Umberto.

Greta ricatta Adelaide sulla paternità di Odile

Matteo tenta disperatamente di parlare con Odile per raccontarle tutto, ma si scontra con un muro di diffidenza.

A quel punto si passa al ricatto: Greta dimostra di avere ancora qualcosa da usare e passa all’offensiva contro la Contessa. La donna minaccia Adelaide di rivelare l'ultimo segreto: quello sulla paternità di Odile.

A questo punto, tutto rischia di sfuggire di mano, coinvolgendo tutta la famiglia Guarnieri e mettendo a rischio i rapporti appena ritrovati.

Rosa e Marcello di nuovo vicini, nozze a rischio per Irene

Nel frattempo, al Paradiso delle Signore proseguono altre vicende. Agata prova a ricucire il rapporto con Mimmo dopo un periodo difficile, mentre Caterina continua a inseguire il successo attraverso il concorso ALMAT, anche se non mancano gli ostacoli. Rosa, invece, ritrova l’ispirazione per il suo romanzo grazie all’incoraggiamento di Marcello, e tra i due riaffiora una complicità mai del tutto scomparsa. L’attenzione resta anche sulle nozze tra Irene e Cesare: i dubbi della ragazza e le inquietudini di Johnny rischiano di cambiare le cose, mettendo in discussione il loro futuro.