Le anticipazioni del Paradiso delle Signore delle puntate che andranno in onda dall'11 al 15 maggio 2026 rivelano che la scomparsa di Cesare getterà tutti nello sconforto. Il ritrovamento della sua giacca nei Navigli, poi, non farà altro che acuire i sospetti che possa essere accaduto il peggio. Marcello riceverà una strana telefonata da Rosa, che lo metterà in allerta e genererà una forte preoccupazione. Mirella, invece, deciderà di dare a Luigi la chance di trascorrere del tempo con Michelino, ma la donna non riuscirà a fidarsi dell'uomo.

Anticipazioni Paradiso delle Signore dall'11 al 15 maggio: Cesare ritorna portando con sé un oscuro segreto

Nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore ci saranno dei risvolti inattesi per quanto riguarda Cesare. Dopo essere stato lasciato da Irene nel giorno in cui si sarebbero dovute celebrare le loro nozze,, il giovane farà perdere le tracce di sé. Nei Navigli, poi, verrà ritrovata la sua giacca, cosa che farà subito pensare che qualcosa di terribile sia accaduto. Nonostante questo, Irene sarà fiduciosa e lancerà un appello in radio. Grazie a questo gesto, Cesare deciderà di rientrare a Milano, ma la sua situazione non sarà florida. In un momento di difficoltà, sarà proprio Johnny a fornirgli l'aiuto necessario.

Irene scoprirà che il suo ex è sommerso dai debiti di gioco, così deciderà di fare il possibile per aiutarlo.

Rosa ferita al Fronte, Adelaide l'aiuta

Marcello, dal canto suo, verrà spiazzato da una telefonata di Rosa che lo metterà in allerta. Successivamente, poi, l'uomo riceverà notizie poco incoraggianti dal fronte, che non faranno altro che fomentare ulteriormente la sua agitazione. Dopo poco si apprenderà che la ragazza sia stata ferita. Adelaide, appresa la notizia, si adopererà per aiutare Marcello a far rientrare la ragazza a Milano. Su di un altro versante, Odile ritroverà il giusto entusiasmo per dedicarsi anima e corpo al suo lavoro creativo. Soprattutto grazie al supporto di Matteo e Botteri, la giovane avrà un'ispirazione.

Marta si trasferisce a Roma, Mirella dà una chance a Luigi

Ciro, invece, sarà geloso di Concetta a causa del comportamento di un cliente. Il protagonista non riuscirà a controllarsi, sta di fatto che darà luogo ad una scenata in galleria. Dopo diversi momenti di titubanza, Mirella deciderà di presentare Luigi a Michelino. La donna sarà molto titubante nei riguardi dell'uomo, tuttavia, alla fine si convincerà a dargli un'altra chance per il bene di suo figlio. Marta, infine, rivelerà di aver ricevuto un'importante proposta lavorativa a Roma per lavorare per il Vaticano.