Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore al 30 aprile 2026 rivelano che Odile cadrà nel tranello progettato da Greta Marchesi. Pronta a tutto pur di ottenere ciò che vuole, passerà all’azione attirando la giovane in una trappola, mentre Adelaide verrà chiamata a intervenire prima che la situazione possa sfuggire di mano.

Odile scopre la verità e rompe con Ettore

Nelle puntate di fine aprile, Adelaide e Umberto vivranno ore drammatiche, consapevoli di essere sotto il ricatto di Greta.

Per provare a fermare l’escalation, Marta deciderà di dire a Odile tutta la verità riguardante Ettore.

Delusa, la giovane affronterà Ettore senza lasciargli alcuna possibilità di spiegarsi. Tra i due ci sarà una rottura.

Greta ruba il testamento di Umberto

Mentre Ettore cercherà invano di recuperare il rapporto con Odile, Greta riuscirà a impossessarsi del testamento di Umberto.

Una mossa che le darà un potere: non sarà solo una minaccia, ma uno strumento per colpire Adelaide e Umberto.

Di fronte a questo, Adelaide sceglierà di affrontare i due fratelli, arrivando a rivelare una verità sconcertante pur di difendersi.

Ettore lascia Milano, Adelaide si illude

Dopo la rottura definitiva con Odile, Ettore rinuncerà a riconquistarla e partirà per Londra, lasciando Greta sola a Milano. Umberto e Adelaide crederanno di essersi finalmente liberati dei Marchesi, ma sarà solo un’illusione.

Odile in trappola, Greta sfida Adelaide

Greta non avrà alcuna intenzione di fermarsi. Attirerà Odile in una trappola e contatterà Adelaide chiedendole un incontro a Villa Guarnieri.

Le sue intenzioni, al momento, restano avvolte nel mistero, ma una cosa è certa: Greta non ha ancora finito.

E con Odile al centro del suo piano, il rischio è che la situazione possa degenerare da un momento all’altro.

Delia tra Hollywood e Botteri

Parallelamente alla trama principale, le puntate de Il Paradiso delle Signore fino al 30 aprile daranno spazio anche ad altre storie. Caterina riuscirà a ottenere giustizia nel concorso ALMAT grazie all’aiuto di Fulvio e Valeria, mentre Delia sarà combattuta tra la possibilità di partire per Hollywood e il sentimento che la lega a Botteri.

Irene, sempre più vicina al matrimonio con Cesare, vivrà momenti di forte emozione, soprattutto durante la festa d’addio di Johnny. Rosa, invece, riceverà segnali incoraggianti sul suo futuro da scrittrice grazie all’incontro con la critica Colette Bernard, mentre Marcello riuscirà a riavvicinarsi a lei con un gesto romantico.