Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano nuovi colpi di scena per le coppie protagoniste. Negli episodi in onda da lunedì 27 a giovedì 30 aprile alle 16:10 su Rai 1, diversi personaggi si troveranno al centro di situazioni intricate e triangoli sentimentali. Tancredi dovrà fare i conti con il suo amore non corrisposto per Rosa, che tornerà insieme a Marcello; Ettore, invece, rimasto solo dopo che Odile non vorrà più saperne di lui, deciderà di tornare a Londra. Ci sarà spazio anche per il grande tormento di Irene, ormai a un passo dal matrimonio con Cesare ma profondamente turbata dai baci passionali che si è scambiata di recente con Johnny.

Tancredi perde le speranze con Rosa

Rosa sarà al centro delle storyline dell’ultima settimana di messa in onda delle puntate de Il Paradiso delle signore previste per il mese di aprile. La scrittrice, inizialmente stroncata dalla critica francese, riuscirà a incontrare Colette Bernard, alla quale invierà i capitoli inediti del suo libro. È bene ricordare che nei racconti omessi dal manoscritto Rosa aveva narrato la sua storia d’amore con Marcello, includendo numerosi riferimenti che aveva preferito non pubblicare. La critica, però, rimarrà entusiasta proprio delle parti mancanti, al punto da consigliarle di continuare a coltivare il suo talento di scrittrice. Intanto, Tancredi si renderà conto di non avere alcuna possibilità di costruire una storia d’amore con Rosa, che resterà profondamente legata al suo ex fidanzato Marcello.

Marcello e Rosa tornano insieme, Odile lascia Ettore

Nel frattempo, Marcello riuscirà finalmente a riconquistare Rosa, con la quale l’amore non era mai davvero finito: negli ultimi giorni, infatti, tra i due ci sono stati nuovi avvicinamenti che hanno riacceso il loro legame. Diverso sarà invece l’epilogo per Odile, che scoprirà da Marta la terribile verità sul suo fidanzato Ettore, ovvero che è il nipote di Umberto. La figlia di Adelaide verrà così a conoscenza dell’esito delle indagini di Matteo, che hanno portato alla luce il grande segreto nascosto da Greta e da suo fratello: entrambi appartengono a tutti gli effetti alla famiglia Guarnieri. Di fronte alla verità, Odile lascerà Ettore senza esitazioni.

Il ragazzo capirà di non avere più alcuna possibilità di recuperare il rapporto con lei e deciderà di lasciare Milano per tornare a Londra. Greta, invece, rimarrà in città determinata a portare a compimento la sua vendetta: a farne le spese sarà proprio Odile, che verrà attirata in una trappola. Le anticipazioni, però, non chiariscono se la ragazza sarà in pericolo di vita o quali saranno i dettagli di ciò che accadrà. Irene, intanto, sarà prossima alle nozze con Cesare e riceverà dalle Veneri un regalo di matrimonio che la lascerà senza parole. Tuttavia, la futura sposa non riuscirà a essere serena: i recenti avvicinamenti con Johnny, con cui si è scambiata due baci, e la festa di addio al magazziniere saranno per lei fonte di grande turbamento.