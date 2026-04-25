Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 4 all'8 maggio su Rai 1 rivelano che Adelaide sarà preoccupata per la scomparsa di sua figlia Odile. Cesare, invece, verrà abbandonato sull'altare da Irene.

Adelaide in ansia per la scomparsa di Odile, Cesare lasciato da Irene

Greta rimarrà coinvolta in un brutto incidente durante lo scontro Adelaide, che nel frattempo sarà preoccupata per Odile, scomparsa da giorni. Matteo crederà di aver trovato un indizio utile per ritrovare la giovane tenuta prigioniera. Il ragazzo riuscirà a trovare Odile, che verrà accolta a casa da tutti i famigliari.

La giovane dimostrerà di avere dei traumi legati alla prigionia.

Nel frattempo, Irene deciderà di lasciare Cesare durante il loro matrimonio mentre Johnny e Mimmo si saluteranno prima di iniziare nuovi percorsi. L'aiutante di Fulvio sarà all'oscuro della sorpresa che lo aspetta a casa. L'uomo troverà Irene, con la quale deciderà di partire per un lungo viaggio. Le veneri de Il Paradiso saranno chiamate a gestire l'assenza della loro capo-commessa. Allo stesso tempo, Cesare cercherà di farsi coraggio dopo essere stato lasciato prima delle nozze. L'uomo si caccerà nei guai nel tentativo di dimenticare la delusione d'amore.

Rosa riceve un'allettante proposta

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Roberto lancerà un'iniziativa legata al Giro d'Italia.

Rosa, invece, riprenderà il ruolo di Venere in seguito alla partenza di Irene. In questa circostanza, la donna riceverà una lettera da Tancredi con una proposta per andare in Vietnam come inviata di guerra.

Umberto apprenderà che Odile ha deciso di disfarsi di tutti gli abiti disegnati da Greta. Il commendatore chiederà a Matteo di far ragionare la giovane ma lei non vorrà sentir ragioni, rivendicando la sua autonomia.

Delia e Botteri hanno voluto rivelare una novità a Teo

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de Il Paradiso delle signore andate in onda a fine aprile su Rai 1, Agata è apparsa decisa a tornare a Firenze grazie all'intervento di Mimmo. Caterina, invece, è andata incontro ad una delusione perché il bozzetto che ha scartato è stato presentato da un'altra allieva al concorso Almat.

Delia e Botteri hanno voluto comunicare un'importante novità a Teo ma qualcosa non è andato per il verso giusto. I Guarnieri, invece, si sono messi in attesa che i Marchesi accettassero la loro offerta per lasciare Milano. Greta ha minacciato Adelaide di raccontare ad Odile che Umberto è suo padre. Allo stesso tempo, Matteo è apparso determinato ad affrontare la ragazza per raccontarle quanto scoperto su Ettore ma ha trovato davanti a sé un muro invalicabile.