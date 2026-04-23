Le anticipazioni del Paradiso delle Signore delle puntate che andranno in onda dal 4 all'8 maggio 2026 rivelano che i colpi di scena la faranno da padroni. La soap opera sta per volgere al termine di questa stagione, dunque, molti nodi verranno al pettine. Greta rapirà Odile, facendo vivere alla donna un momento molto disturbante, che la porterà a compiere delle scelte preoccupanti. Irene, invece, abbandonerà Cesare sull'altare per scappare con Johnny, ma poi farà una scoperta inaspettata. Un uomo misterioso, inoltre, farà la sua apparizione e avvicinerà Michelino.

Anticipazioni Paradiso delle Signore: Odile rapita, poi viene liberata e compie scelte azzardate

Nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore, che andranno in onda fino all'8 maggio, Odile sarà sparita, gettando tutta la sua famiglia nello sconforto. Dopo un po', però, Matteo riuscirà a trovarla e liberarla. La donna ne uscirà estremamente turbata da questa esperienza, sta di fatto che prenderà delle decisioni azzardate in ambito lavorativo, che preoccuperanno parecchio Umberto. L'uomo chiederà a Matteo di intercedere per far ragionare la donna, ma lei rifiuterà tutti i consigli agendo in preda all'istinto. Dopo un po', Odile tornerà in sé e troverà un nuovo entusiasmo nel lavoro che la porterà ad avere brillanti idee per la GMM.

Irene lascia Cesare per scappare con Johnny, Rosa pronta a partire per il Vietnam

Il giorno delle nozze tra Irene e Cesare giungerà, ma la ragazza compirà un gesto azzardato. Proprio nel momento più importante, abbandonerà il suo promesso sposo scappando con Johnny. Cesare sarà devastato dalla notizia, anche se proverà inizialmente a mostrare un certo contegno. Successivamente, però, farà perdere le tracce di sé gettando tutti nello sconforto. Per Rosa arriverà una proposta lavorativa molto importante, ovvero, un importante editore le chiederà di diventare la loro inviata di guerra in Vietnam. Si tratta di un'offerta troppo allettante che la giovane non potrà assolutamente rifiutare.

Michelino avvicinato da un uomo misterioso

A generare particolare turbamento nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore sarà anche un episodio che riguarderà Michelino. Il piccolo sarà avvicinato da un uomo misterioso e Mirella comincerà ad essere molto preoccupata per lui. Successivamente, poi, l'uomo in questione si avvicinerà a Mirella e riaprirà in lei delle ferite e dei ricordi latenti da tempo. Nel frattempo, Rebecca sarà estremamente preoccupata per la scomparsa di Cesare, del quale non ci saranno tracce, mentre Marcello perderà un oggetto simbolico inerente il suo legame con Rosa, e interpreterà il tutto come un presagio.