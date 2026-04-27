La puntata de Il Paradiso delle signore in onda martedì 28 aprile alle 16:10 su Rai 1 riporterà al centro la complessa e appassionante storyline dei fratelli Marchesi. Dopo essere stati smascherati e dopo che la loro vera identità è finalmente venuta alla luce, sarà Adelaide a tentare di chiudere definitivamente i conti con Ettore e Greta, ai quali deciderà di rivelare una verità destinata a sconvolgerli. Tuttavia, quest'ultima continuerà a stringere tra le mani il testamento di Umberto, suo zio, un elemento che potrebbe ribaltare ancora una volta l’intera situazione.

Adelaide affronta Ettore e Greta

Greta è riuscita a mettere le mani sul testamento di suo zio grazie a un accordo economico con il notaio, ma ciò che ha scoperto all’interno del documento ha superato ogni previsione: Odile è figlia di Umberto. Una verità che la stilista della Galleria Milano Moda non avrebbe mai immaginato e che, soprattutto, nessuno conosce al di fuori di Adelaide e del cognato. Proprio questo segreto diventa l’arma perfetta per continuare a tenere sotto scacco la contessa e Guarnieri, rafforzando il piano di vendetta dei fratelli Marchesi. Tuttavia, la situazione è destinata a cambiare: Adelaide, ormai stanca delle loro manovre e decisa a chiudere una volta per tutte questa vicenda incresciosa, cercherà il modo di spezzare il ricatto e fermare l’ascesa di Ettore e Greta.

Adelaide svela un segreto inimmaginabile a Ettore e Greta

Nel frattempo, Adelaide deciderà di giocarsi tutte le carte rimaste e affronterà Ettore e Greta senza più alcun filtro. La contessa, messa alle strette dal ricatto dei due stilisti della Galleria Milano Moda, ormai certi della loro identità di figli di Arturo Guarnieri, sceglierà di rivelare loro un segreto che nessuno avrebbe mai immaginato. Le anticipazioni non chiariscono ancora la natura di questa rivelazione, ma la definiscono come sconvolgente. Non è quindi dato sapere se Adelaide tornerà sulla tentata violenza subita anni prima da Arturo, già emersa nelle puntate precedenti, oppure se verrà alla luce un nuovo tassello legato al passato del padre dei due ragazzi.

Intanto Ettore non rinuncerà al suo obiettivo: riconquistare Odile. La ragazza, però, ha appena scoperto, grazie alla confessione di Marta, che Ettore è il nipote di Umberto, una verità che rischia di complicare ulteriormente ogni suo passo.