La puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 20 aprile porterà in scena un dramma destinato a turbare profondamente una delle protagoniste. Nell’episodio previsto alle 16:10 su Rai 1, Agata sarà sconvolta: dopo aver confessato a Mimmo di averlo tradito, temerà che la loro storia d’amore sia ormai giunta al capolinea. Disperata e senza sapere come reagire, la ragazza si sfogherà con sua madre Concetta, rivelandole tutte le sue emozioni. Nel frattempo, ci saranno svolte sorprendenti per due dipendenti del grande magazzino. Johnny diventerà improvvisamente ricco, mentre per Matteo si apriranno le porte del carcere.

Agata confida le sue paure a Concetta

Agata rivelerà a Mimmo di aver avuto un avvicinamento a Firenze con il suo professore di restauro. Non riuscendo più a sopportare il peso di ciò che è accaduto nel capoluogo toscano mentre era da sola, la ragazza confesserà al fidanzato di aver baciato l’insegnante e di aver ceduto alla corte dell’uomo. La situazione tra i due diventerà immediatamente tesa: la reazione di Mimmo sarà tutt’altro che tranquilla, al punto che Agata temerà che lui abbia deciso di chiudere definitivamente la loro storia d’amore. Smarrita e senza sapere come comportarsi, Agata troverà conforto in sua madre Concetta, alla quale racconterà nel dettaglio sia ciò che è accaduto durante il viaggio di lavoro, sia il confronto avuto con Mimmo.

Inoltre, Concetta verrà a sapere che il ragazzo potrebbe non aver perdonato sua figlia.

Johnny diventa ricco, Matteo viene arrestato

Nel frattempo, ci saranno due colpi di scena improvvisi e totalmente inaspettati nella vita di due dipendenti de Il Paradiso delle signore, che riguarderanno il magazziniere e il contabile. Mentre Johnny diventerà ricco dopo aver vinto un’ingente somma di denaro scommettendo su un incontro di boxe – e deciderà quindi di lasciare Milano per partire per un lungo viaggio – Matteo compirà una mossa azzardata entrando di nascosto a casa di Ettore e Greta. Portelli, infatti, si introdurrà nell’appartamento dei fratelli Marchesi alla ricerca di prove che dimostrino le loro vere origini.

Tuttavia, Matteo verrà scoperto e arrestato dopo aver seguito il piano fallimentare di Adelaide e Umberto, che gli avevano suggerito di agire in quel modo. Rosa, invece, ascolterà i consigli di Marcello, che la inviterà a rimettere mano ai capitoli mancanti del suo romanzo. Questa iniziativa porterà a un riavvicinamento tra i due ex fidanzati.