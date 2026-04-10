La puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 20 aprile porterà in scena il fallimento di un piano architettato da due dei protagonisti, volto a proteggere la loro figlia. Le anticipazioni dell’episodio previsto alle 16:10 su Rai 1 rivelano che Adelaide e Umberto escogiteranno un modo per salvare Odile dalle grinfie di Ettore, ma qualcosa andrà storto e Matteo verrà arrestato. Intanto, Agata sarà convinta che Mimmo l’abbia lasciata dopo aver scoperto il tradimento e rivelerà a sua madre Concetta di avere paura all’idea che il fidanzato non la perdoni.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Johnny, che diventerà ricco grazie a un’ingente vincita e progetterà di lasciare Milano per partire per un lungo viaggio.

Matteo viene arrestato, il piano di Umberto e Adelaide fallisce

Nella puntata del 20 aprile ci sarà un brutto epilogo per uno dei protagonisti de Il Paradiso delle signore. Nel corso dell’episodio infatti Matteo finirà in carcere. Non è la prima volta che Portelli si ritrova dietro le sbarre e, se la prima volta le porte del carcere per lui si sono aperte a causa di Umberto, che ha voluto incastrarlo, questa volta Guarnieri c’entrerà seppur indirettamente, poiché le sue intenzioni non erano certo quelle di farla pagare a chi invece lo sta aiutando da tempo.

Le anticipazioni rivelano infatti che Matteo seguirà le istruzioni e il piano escogitato da Adelaide e Umberto, che prevederà che lui si intrufoli a casa dei fratelli Marchesi. È bene specificare che la mossa orchestrata dai due cognati sarà volta a recuperare informazioni e prove schiaccianti su Ettore e Greta, per proteggere Odile e impedirle di commettere l’errore di sposare una persona che in realtà la sta ingannando dall’inizio. Tuttavia, le cose non andranno come previsto, poiché Matteo verrà scoperto e arrestato.

Johnny diventa ricco, Irene sconvolta

Nel frattempo, ci sarà al contrario una bella notizia per uno dei protagonisti, che si renderà conto che la sua vita potrebbe subire una piacevole svolta.

Johnny infatti farà una scommessa su un incontro di boxe tra Griffith e Benvenuto e scoprirà di aver vinto molti soldi dopo aver puntato poco e ottenuto un’enorme vincita. Una volta diventato ricco, Johnny avrà intenzione di lasciare il lavoro per dedicarsi a un lungo viaggio, vista l’ingente disponibilità economica. Tale intenzione del magazziniere lascerà turbata Irene, che sarà sconvolta all’idea di perdere Johnny, con il quale recentemente si è baciata. Rosa invece deciderà di seguire il consiglio di Marcello e di mettere mano ai capitoli mancanti del suo romanzo. Anche in questo caso è necessario ricordare che la scrittrice aveva omesso alcune parti troppo personali nel suo manoscritto, riguardanti proprio la sua storia d’amore con Marcello.

Tale situazione farà riavvicinare i due fidanzati. In redazione si deciderà di dedicare la copertina del nuovo numero della rivista del negozio alla vincitrice del concorso ALMAT, al quale parteciperà anche Caterina. Per Concetta invece sarà il momento di ascoltare la dolorosa confessione di sua figlia Agata, che dopo aver confessato a Mimmo il tradimento, rivelerà alla madre di essere turbata, poiché crederà che Mimmo non la perdoni e che la loro storia d’amore sia terminata.