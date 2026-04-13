Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano sviluppi destinati a scuotere profondamente alcuni protagonisti. Nella puntata in onda mercoledì 22 aprile alle 16:10 su Rai 1, Mimmo riceverà un telegramma da Firenze che lo lascerà turbato, proprio mentre sembrava pronto a ritrovare un equilibrio. Intanto, in casa Guarnieri esploderà un vero terremoto: la verità sull’origine dei fratelli Marchesi verrà finalmente alla luce. Umberto sarà costretto a confessare a Marta che Ettore e Greta sono in realtà i figli del defunto Arturo, una rivelazione destinata a cambiare ogni cosa.

Nel frattempo, il ritorno a Milano del piccolo Teo metterà in crisi i piani di Delia e Botteri, costringendoli a rivedere le loro strategie familiari e sentimentali.

Mimmo sconvolto per un telegramma da Firenze

Nella puntata che verrà trasmessa il 22 aprile verranno affrontate le delicate vicende sentimentali di Agata e Mimmo. Quest’ultimo ha infatti scoperto da poco che la fidanzata lo ha tradito, baciando il suo professore di restauro. Dopo un primo momento di smarrimento, il giovane Burgio sembrerà pronto a perdonarla, ma un nuovo colpo di scena ribalterà completamente la situazione. Dalla scuola di Firenze, dove Agata ha lavorato, arriverà infatti un telegramma dal contenuto ancora avvolto nel mistero.

Le anticipazioni, però, chiariscono che proprio quelle parole riaccenderanno i dubbi di Mimmo, minando la fragile riappacificazione tra i due ragazzi. Per scoprire cosa nasconde davvero quel messaggio e quali conseguenze avrà sulla coppia, sarà necessario attendere la messa in onda dell’episodio.

Marta scopre che Ettore e Greta sono i suoi cugini

Nel frattempo, emergerà definitivamente il legame di parentela che unisce Ettore e Greta alla famiglia Guarnieri. Grazie alla determinazione e alle indagini serrate di Matteo, si scoprirà che gli stilisti della Galleria Milano Moda sono in realtà i figli di Arturo, il fratello defunto di Umberto. La rivelazione metterà Umberto con le spalle al muro: l’uomo, venuto a sapere che quelli che considerava semplici dipendenti del suo atelier sono in realtà i suoi nipoti, sarà costretto a raccontare tutto anche a Marta.

Per la giovane Guarnieri sarà fonte di grande turbamento scoprire di avere due cugini di cui non aveva mai saputo nulla. Intanto, a Milano farà ritorno il piccolo Teo. L’arrivo del bambino scombinerà i piani di Delia e Botteri, costringendoli a rimandare l’annuncio del loro matrimonio. Sul fronte delle nozze, invece, proseguirà spedita la marcia verso l’altare di Irene e Cesare, sempre più vicini al grande giorno. Ci sarà infine un lieto fine per Matteo: dopo essere stato arrestato per essersi introdotto in casa dei fratelli Marchesi, il giovane verrà rilasciato, pronto a riprendere in mano la sua vita.