La puntata de Il Paradiso delle signore che sarà trasmessa giovedì 23 aprile alle 16:10 su Rai 1 porterà finalmente in scena nuovi tasselli legati al grande mistero riguardante Arturo Guarnieri, il defunto fratello di Umberto. Sarà proprio quest’ultimo, una volta scoperto che Ettore e Greta sono i suoi nipoti, a rivelare loro dettagli e segreti sul padre. Intanto, il commendatore vorrà chiudere la questione con i due stilisti della Galleria Milano Moda, ai quali farà una proposta. Ci sarà spazio, infine, anche per le vicende di Matteo, che farà di tutto per avvertire Odile della situazione e delle scoperte emerse nelle ultime ore.

Umberto confessa a Ettore e Greta segreti sul loro padre Arturo

La verità sulle reali origini dei fratelli Marchesi verrà finalmente a galla grazie all’ostinazione di Matteo, alle sue indagini e al recente viaggio a Londra. Proprio lì, grazie all’incontro con Fiona, l’uomo scoprirà che il defunto marito della donna è Arturo Guarnieri. Determinato a fare ulteriore luce sulla parentela di Ettore e Greta, Matteo si introdurrà di nascosto nella casa dei due stilisti della GMM. L’intrusione gli costerà il carcere, ma a quel punto avrà ormai la certezza che i due ragazzi sono i nipoti di Umberto. Quando quest'ultimo verrà a conoscenza della verità e scoprirà che i fratelli Marchesi sono in realtà i suoi nipoti, si troverà costretto ad affrontarli e a parlare con loro del padre, Arturo, suo fratello.

L’uomo rivelerà quindi alcuni aspetti della vita di suo fratello Arturo e del rapporto che li legava, un rapporto tutt’altro che idilliaco, come già emerso nelle puntate andate in onda su Rai 1.

Umberto vuole stringere un accordo con Ettore e Greta

Nel frattempo, Umberto sarà tutt’altro che intenzionato a mantenere un rapporto civile con i suoi nipoti, poiché le anticipazioni del giorno successivo parlano chiaro. Adelaide e suo cognato offriranno del denaro ai due ragazzi a patto che lascino Milano il prima possibile. L’accordo, però, non verrà affatto accolto positivamente dai due stilisti, che anzi rilanceranno la posta in gioco sfoderando un asso nella manica. Sarà Greta a lasciare senza parole la contessa, rivelandole senza mezzi termini di sapere che Umberto è il vero padre di Odile e che potrebbe distruggere in un attimo la sua reputazione e quella dell’intera famiglia.

Matteo, intanto, vorrà mettere al corrente Odile della verità su Ettore, spiegandole che il ragazzo appartiene alla famiglia Guarnieri in quanto nipote di Umberto. La giovane, però, si rifiuterà categoricamente di ascoltarlo. Ci sarà infine spazio anche per Mimmo, deciso ad aiutare Agata a non perdere l’incarico a Firenze: il ragazzo invierà infatti un telegramma alla scuola per chiedere che venga concessa una seconda possibilità alla sua fidanzata.