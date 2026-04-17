Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una verità rimasta taciuta per troppo tempo, destinata a turbare profondamente alcuni protagonisti. Nella puntata che sarà trasmessa martedì 28 aprile alle 16:10 su Rai 1, Adelaide farà a Ettore e Greta una rivelazione sconvolgente, confessando un segreto capace di mutare per sempre gli equilibri. Intanto, Odile resterà ferma nella decisione di aver chiuso il suo fidanzamento, ma lo stilista riterrà di essere ancora in tempo per tentare di recuperare il rapporto con l’ex compagna. Spazio, infine, al testamento di Umberto, che finirà nelle mani di sua nipote.

Adelaide confessa un segreto a Ettore e Greta

Le famiglie Marchesi, Di Sant’Erasmo e Guarnieri finiranno coinvolte in momenti drammatici a causa dei due stilisti della Galleria Milano Moda. Ettore e Greta, da sempre ritenuti parte della famiglia Marchesi, si riveleranno invece essere i nipoti di sangue di Umberto, essendo figli del defunto Arturo Guarnieri, il fratello con cui il commendatore aveva interrotto ogni rapporto anni prima della sua morte. Una volta accertata la verità sulle origini dei due fratelli, lo scenario subirà uno scossone: determinati a vendicare la scomparsa del loro padre, Ettore e Greta metteranno alle strette la contessa e suo cognato. Ma Adelaide non si lascerà intimidire.

La contessa affronterà i due a viso aperto e, nel momento decisivo, confesserà un segreto destinato a sconvolgerli e a cambiare per sempre gli equilibri.

Ettore crede di avere una possibilità di tornare insieme a Odile

Nel frattempo, le anticipazioni della puntata del 28 aprile de Il Paradiso delle signore non rivelano ancora nel dettaglio quale verità clamorosa Adelaide deciderà di raccontare. Va ricordato che la contessa custodisce un segreto che non ha mai confessato a nessuno, se non a Umberto: la paternità di Odile, che è figlia proprio di suo cognato. Tuttavia, Greta è già al corrente di questa rivelazione, come emerso nelle trame precedenti, e dunque la contessa farà riferimento a qualcos’altro.

Per capire di cosa si tratti, sarà necessario attendere la messa in onda dell’episodio. Ettore, dal canto suo, continuerà a sperare che Odile possa perdonarlo e concedergli una possibilità per tornare insieme. Ma la situazione subirà un nuovo ribaltamento quando Greta riuscirà a impossessarsi del testamento di Umberto. Anche su questa storyline, però, non emergono dettagli su come la stilista della Galleria Milano Moda riuscirà a mettere le mani sul documento. È plausibile che, come già accaduto in passato, Greta riesca a intrufolarsi nello studio del commendatore e ad aprire la cassaforte, approfittando del fatto che conosce il codice rubato mesi prima.