Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore da lunedì 11 a venerdì 15 maggio racconteranno una settimana drammatica per Marcello, che riceverà notizie sconvolgenti dal Vietnam. Le anticipazioni degli episodi in onda alle 16:10 su Rai 1 rivelano momenti terribili poiché Rosa, partita come reporter di guerra, verrà ferita durante un attacco. Mentre lui cercherà di capire come aiutarla, a Milano le vite degli altri personaggi continueranno a intrecciarsi tra ritorni inattesi, gelosie e scelte difficili. Ci sarà una svolta totalmente inaspettata quando Adelaide, venuta a conoscenza di quanto accaduto alla giornalista, si metterà a completa disposizione per farla rientrare al più presto in Italia.

Rosa verrà ferita in Vietnam, Marcello sarà sconvolto

Marcello inizierà la settimana con la mente divisa tra il lavoro e la preoccupazione crescente per Rosa. Quando riceverà una comunicazione dal fronte, il mondo gli crollerà addosso: la ragazza verrà ferita durante un’azione di guerra in Vietnam. Le informazioni saranno frammentarie e questo alimenterà la sua angoscia. Nel frattempo, Odile faticherà a trovare un nuovo stilista, ma Matteo la spronerà a seguire il proprio istinto creativo. A Il Paradiso delle signore, l’iniziativa legata al Giro d’Italia attirerà nuovi clienti e Concetta, nel ruolo di Venere, conquisterà un uomo particolarmente interessato. Ciro, però, non prenderà bene la cosa.

Adelaide e Matteo sosterranno Marcello mentre si tenterà di far rientrare Rosa in Italia

La notizia del ferimento arriverà anche ad Adelaide, che deciderà di intervenire per aiutare Marcello. La contessa, pur mantenendo il suo aplomb, si mostrerà profondamente colpita dalla situazione e cercherà contatti utili per facilitare il rientro di Rosa. Intanto Cesare, dopo aver ascoltato l’appello radiofonico, deciderà di tornare a Milano. Irene, incoraggiata da Johnny, proverà a sostenerlo nonostante la sua rovina economica. Mirella, invece, continuerà a interrogarsi sul ritorno di Luigi e sulla possibilità di offrire a Michelino una famiglia più stabile. La settimana si chiuderà con Marcello in attesa di notizie decisive, sospeso tra speranza e paura.