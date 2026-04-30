Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana dall’11 al 15 maggio alle 16:10 su Rai 1 mostreranno un clima cupo: la scomparsa di Cesare getterà nel panico Irene, Rebecca e le persone attorno a loro. Il ritrovamento della sua giacca nei Navigli farà temere un epilogo tragico, mentre Odile, Matteo e Marcello proveranno a concentrarsi sul lavoro nonostante l’angoscia crescente.

La giacca di Cesare verrà recuperata dalle acque e Irene, sostenuta da Johnny, non si arrenderà

La settimana si aprirà con Rebecca sempre più agitata: suo fratello Cesare non darà notizie da giorni e nessuno saprà dove si trovi.

Irene, tornata a Milano tormentata dai sensi di colpa, verrà travolta dalla paura quando la polizia comunicherà il ritrovamento della giacca dell’uomo nei Navigli. Va ricordato, intanto, che il forte turbamento dell'avvocato Brugnoli è stato causato dalla decisione di Irene, la sua fidanzata, di lasciarlo di punto in bianco proprio poco prima del loro matrimonio. Il dettaglio dell'abbigliamento di Cesare, rinvenuto nel canale milanese, farà pensare al peggio, ma Johnny convincerà Irene a non mollare e a essere fiduciosa. Sarà proprio lui a spingerla ad accettare l’idea di un appello radiofonico, che Rebecca sosterrà con forza. Nel frattempo, Odile continuerà a lavorare alla nuova collezione della Galleria Milano Moda, incoraggiata da Matteo e Marcello.

La ragazza, pur scossa dalla situazione, proverà a concentrarsi sul progetto, mentre al Paradiso l’iniziativa legata al Giro d’Italia attirerà clienti e curiosi.

Cesare ascolterà l’appello e deciderà di tornare, mentre a Milano tutti tratterranno il fiato

L’appello radiofonico raggiungerà Cesare, che deciderà di farsi avanti. Il suo ritorno, però, non sarà semplice: l’uomo apparirà provato, segnato dal gioco e dalle scelte sbagliate. Johnny lo aiuterà in una situazione complicata, mentre Irene cercherà una soluzione per sostenerlo senza perdere sé stessa. Intanto Marta si preparerà a un evento del Vicariato Lombardo, mentre Adelaide sceglierà di non partecipare. Ciro sarà geloso dell’attenzione che un cliente riserverà a Concetta, e Luigi proverà a riavvicinarsi a Mirella, che però faticherà a fidarsi. La settimana si chiuderà con un clima sospeso: Cesare sarà vivo, ma nulla sarà più come prima.