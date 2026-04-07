Le nuove trame de Il Paradiso delle signore, riferite agli episodi in onda da lunedì 13 a venerdì 17 aprile alle 16:10 su Rai 1, annunciano un inatteso colpo di scena: Matteo farà ritorno a Milano dopo la fuga improvvisa a Londra, dove ha avuto modo di incontrare Fiona Marchesi, la madre di Ettore e Greta. La sua partenza repentina, seguita allo scontro con Ettore, aveva lasciato tutti interdetti; tuttavia, ciò che il giovane Portelli riporterà con sé sarà destinato a pesare ancora di più. Durante il suo viaggio, infatti, Matteo avrà ottenuto informazioni che riterrà urgente comunicare ad Adelaide e Umberto.

Matteo riferirà ciò che ha appreso su Fiona Marchesi

La tensione crescerà rapidamente a Villa Guarnieri: Adelaide, già scossa dalla notizia dell’arrivo di Fiona alla cerimonia imminente che vedrà sua figlia Odile unirsi in matrimonio a Ettore, vivrà l’attesa del racconto di Matteo con un’inquietudine sempre più evidente. Umberto, pur mantenendo il suo consueto autocontrollo, percepirà che il viaggio del ragazzo ha portato alla luce elementi che non possono essere ignorati. Quando Matteo si presenterà davanti ai due cognati, l’atmosfera sarà densa di aspettative. Il giovane riferirà parola per parola ciò che Fiona gli ha confidato, limitandosi ai fatti e senza lasciarsi sfuggire alcuna valutazione personale.

Le rivelazioni riguarderanno aspetti che né Ettore né Greta hanno mai avuto il coraggio di condividere, e questo basterà a far capire alla famiglia Guarnieri e Di Sant'Erasmo che la vicenda è molto più intricata di quanto avessero immaginato. Adelaide ascolterà ogni dettaglio con estrema attenzione, consapevole che quelle informazioni potrebbero cambiare il destino di Odile. Umberto, invece, analizzerà con freddezza le implicazioni di quanto appena appreso, intuendo che la presenza di Fiona alle nozze non è affatto un gesto di cortesia, ma un segnale carico di significato. Il ritorno di Matteo, dunque, si trasformerà in un punto di svolta destinato a orientare le scelte dei due adulti nei giorni successivi.

E, con la stagione ormai prossima alla conclusione, si può iniziare a ipotizzare che il velo di mistero attorno a Fiona sia finalmente destinato a cadere. La donna, infatti, è la cognata di Guarnieri, anche se lui non ha mai saputo nulla della moglie di suo fratello Arturo. Non può nemmeno immaginare che Ettore e Greta siano i suoi nipoti. Quando questa verità esploderà, le conseguenze saranno inevitabili: Odile non potrà più sposare Ettore, poiché i due risulteranno legati da un vincolo di parentela. E non è tutto. Le scoperte di Matteo potrebbero aprire la strada anche a un’altra rivelazione destinata a sconvolgere gli equilibri familiari: la paternità biologica di Odile, che porta il sangue di Umberto.

Agata confessa il suo segreto a Mimmo

Mentre Matteo Portelli sarà impegnato a riferire ad Adelaide e Umberto quanto appreso sulla misteriosa figura della madre dei Marchesi, altrove le vite degli altri protagonisti continueranno a muoversi su binari tutt’altro che tranquilli. Caterina proseguirà il lavoro sui bozzetti destinati all’Accademia, sostenuta dall’incoraggiamento di Valeria Craveri e, allo stesso tempo, sottoposta allo sguardo sempre più severo di Fulvio. Agata, intanto, continuerà a fingere un'apparente normalità con Mimmo, quando in realtà sarà turbata da ciò che è accaduto a Firenze. Dopo una telefonata ricevuta proprio dal capoluogo toscano e un regalo misterioso che metterà in allerta Mimmo, Agata sarà costretta a confessare la verità al suo fidanzato.

Tuttavia, al momento è soltanto trapelato già che Agata ha ricevuto avance dal suo professore, che lei stessa ha confessato a sua madre Concetta di avere rifiutato, ma le cose potrebbero non essere andate così come da lei rivelato. Occorrerà quindi la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire se la giovane Puglisi abbia tradito il suo fidanzato. Johnny, invece, farà i conti con il dispiacere provocato dalla scelta di Irene di abbandonare la recita. A Il Paradiso delle signore, la scomparsa di Totò darà vita alla creazione di un manifesto commemorativo, un gesto collettivo per onorare la sua memoria. Rosa, ancora ferita dalla recensione negativa ricevuta per il suo libro, troverà in Marcello un punto d’appoggio fondamentale, qualcuno capace di restituirle un po’ di fiducia.