Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano una verità rimasta taciuta per troppo tempo e destinata a emergere davanti alla persona meno opportuna. Nelle puntate in onda da lunedì 20 a venerdì 24 aprile alle 16:10 su Rai 1, Greta diventerà sempre più centrale nelle dinamiche che coinvolgono le famiglie Marchesi e Guarnieri. Dopo una serie di rivelazioni, la stilista della Galleria Milano Moda intuirà che attorno a Odile è stato nascosto un segreto cruciale. Una volta ricostruita la verità, Greta capirà che la paternità della ragazza può trasformarsi in un’arma e userà questa scoperta per mettere sotto scacco Adelaide.

Mentre i Guarnieri tenteranno di chiudere definitivamente i conti con il passato, la sorella di Ettore dimostrerà di non avere alcuna intenzione di farsi da parte, arrivando a ricattare apertamente la contessa.

Umberto rivelerà la verità ai fratelli Marchesi, ma Greta avrà ancora una carta da giocare

Dopo la scoperta sui Marchesi, Umberto deciderà di affrontare la situazione di petto: rivelerà a Ettore e Greta tutta la verità sul loro padre e, al tempo stesso, detterà le sue condizioni. L’obiettivo sarà chiudere definitivamente la questione e spingere i Marchesi a lasciare Milano. Tuttavia, Greta non si arrenderà. La donna capirà di avere ancora un elemento decisivo da usare: la verità su Odile.

Mentre i Guarnieri resteranno in attesa che i Marchesi accettino la loro offerta, Greta si preparerà a ribaltare il tavolo.

Greta minaccerà Adelaide usando la paternità di Odile

La tensione raggiungerà il culmine quando Greta minaccerà Adelaide: se la contessa e Umberto non accetteranno le sue richieste, lei sarà pronta a rivelare che Umberto è il padre di Odile. Questa minaccia metterà i due cognati in una posizione delicatissima, proprio mentre altre vicende si intrecceranno: Agata sarà pronta a iniziare una nuova vita grazie all’appoggio di Mimmo, Rosa prenderà una decisione che potrebbe cambiare il verdetto della critica sul suo romanzo, e Delia e Botteri si prepareranno a una comunicazione importante per Teo, destinata però a essere sconvolta da una notizia inattesa. In questo quadro, il ricatto di Greta diventerà il fulcro di tutte le tensioni.