Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un'iniziativa inaspettata da parte di uno dei protagonisti nei confronti della sua fidanzata. Negli episodi in onda da lunedì 20 a venerdì 24 aprile alle 16:10 su Rai 1, Mimmo e Agata vivranno giorni decisivi. La loro storia, segnata da dubbi, distanze e riavvicinamenti, attraverserà una fase cruciale che culminerà in un gesto importante da parte di Mimmo: un telegramma spedito a Firenze per dare alla giovane Puglisi una nuova possibilità. Intorno a loro, al negozio di moda e in città, si muoveranno altre trame che contribuiranno a rendere la settimana particolarmente intensa.

Agata teme di aver perso Mimmo, poi un telegramma riapre tutto

La settimana si aprirà con Agata che confesserà a Concetta di temere di aver perso Mimmo per sempre. Nonostante la recente riappacificazione, la ragazza si sentirà fragile e incerta, soprattutto dopo aver ricevuto un telegramma dalla scuola di restauro che riaccenderà vecchi dubbi. Mimmo, però, non resterà indifferente. Convinto del talento di Agata e desideroso di sostenerla davvero, deciderà di intervenire in prima persona. Senza esitare, spedirà un telegramma a Firenze per offrirle una seconda possibilità e permetterle di riprendere il percorso che aveva messo in pausa. Sarà un gesto semplice ma determinante, che dimostrerà quanto il ragazzo creda in lei e nel suo futuro.

Una nuova vita per Agata mentre intorno tutto cambia

Il telegramma di Mimmo arriverà proprio nel momento in cui Agata sembrava pronta a rinunciare ai suoi sogni. Grazie al sostegno del ragazzo, la giovane Puglisi ritroverà il coraggio di guardare avanti e si preparerà a iniziare una nuova fase della sua vita. Nel frattempo, altre trame si intrecceranno: Caterina scoprirà che il bozzetto scartato è stato presentato da un’altra allieva, mentre Rosa, seguendo il consiglio di Marcello, prenderà una decisione che potrebbe cambiare il giudizio sul suo romanzo. Delia e Botteri, invece, saranno pronti a parlare con Teo, ma una notizia inattesa li costringerà a rimandare tutto. Tuttavia, le anticipazioni non chiariscono ancora cosa succederà alla Venere e allo stilista de Il Paradiso delle signore, dal momento che, a causa di tale cosa, cambieranno improvvisamente i loro piani.

Occorrerà quindi la messa in onda delle prossime puntate per scoprire di cosa si tratterà. Sul fronte Guarnieri, infine, la tensione resterà altissima: Greta minaccerà Adelaide di rivelare che Umberto è il padre di Odile.