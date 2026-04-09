Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano la resa dei conti fra alcuni dei protagonisti. Negli episodi che saranno trasmessi da lunedì 20 a venerdì 24 aprile alle 16:10 su Rai 1, Umberto deciderà di affrontare direttamente ciò che per anni ha preferito tenere nell’ombra. Il commendatore, messo alle strette dagli eventi e consapevole che i fratelli Marchesi stanno per compiere scelte irreversibili, sceglierà di rivelare a Ettore e Greta la verità su Arturo, il loro padre. Una confessione che spezzerà equilibri già fragili e che avrà ripercussioni su ogni personaggio coinvolto.

Umberto affronterà Ettore e Greta e svelerà il segreto che ha segnato due famiglie

Il momento arriverà quando Umberto capirà che non può più rimandare. I fratelli Marchesi stanno per prendere decisioni drastiche, Greta è sempre più sospettosa e Ettore continua a muoversi con un’aggressività che rischia di travolgere tutti. Umberto , ormai a conoscenza grazie alle indagini di Matteo che i due stilisti della Galleria Milano Moda sono i suoi nipoti, li convocherà entrambi, scegliendo un tono diretto e privo di filtri. Racconterà chi era davvero Arturo Guarnieri, suo fratello, nonchè padre dei Ettore e Greta, quali responsabilità ha avuto e perché la sua figura continua a condizionare il presente.

Non sarà un semplice chiarimento: sarà un vero terremoto emotivo. Umberto, pur consapevole di aver aperto una ferita profonda, detterà le sue condizioni, convinto che solo la verità possa impedire ai fratelli Marchesi di compiere scelte distruttive.

Greta ricatterà Adelaide

La rivelazione di Umberto non resterà isolata: avrà un effetto domino su tutte le altre trame della settimana. Matteo, appena rilasciato dopo l’arresto, proverà a raggiungere Odile per raccontarle ciò che ha scoperto, ma troverà un muro invalicabile. La ragazza, confusa e ferita, non saprà più di chi fidarsi. Greta, inoltre, ricatterà Adelaide, dicendole di essere pronta a svelare la verità sulla paternità di Odile. A Il Paradiso delle signore, invece, Caterina dovrà affrontare la delusione per il bozzetto scartato e presentato da un’altra allieva, mentre Agata e Mimmo proveranno a ricostruire un equilibrio dopo settimane di incertezze. Rosa, incoraggiata da Marcello, prenderà una decisione che potrebbe cambiare il destino del suo romanzo, mentre Delia e Botteri si troveranno costretti a rimandare un annuncio importante per Teo.