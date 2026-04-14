Sono tante e tutte molto interessanti le cose che ha detto Javier Martinez nel corso della diretta che ha fatto su TikTok il 13 aprile. La confidenza del 31enne che sembra aver sorpreso di più i fan, però, è stata quella sul futuro professionale: se per mesi si è detto certo di voler lasciare la pallavolo per dedicarsi ad altri progetti, l'altra sera il compagno di Helena Prestes ha aperto alla possibilità di tornare a giocare in una squadra del campionato di A3 già dal prossimo gennaio.

Le dichiarazioni a sorpresa di Javier

Vista l'assenza di Helena a Terni per motivi di lavoro, Javier ha deciso di fare una live su TikTok, la prima sul suo nuovo profilo.

Per quasi un'ora Martinez ha parlato di moltissimi argomenti, ma a colpire i fan sono state le dichiarazioni sul suo futuro professionale.

"Non sono sicuro di voler lasciare la pallavolo. Nei prossimi mesi mi trasferirò a Lecco e mi dedicherò a nuovi progetti, ma lo sport non lo voglio accantonare. Se le cose non dovessero andare, potrei rimettermi sul mercato a gennaio. Io allenatore? Mi piacerebbe, ma non adesso. Voglio giocare ancora in questo campionato perché sento di poter dare tanto", ha detto il 31enne in diretta sui social.

bravo MARTINEZ,che inizierai a coltivare i tuoi sogni e a guardare a progetti futuri e se deciderai di portare avanti ancora la tua più grande passione(la pallavolo)fallo da professionista quale sei

tu meriti quella categoria e anche di più(non di meno)

Dalla tua parte sempre 🤍 pic.twitter.com/UgFXBdWfuL — 🇦🇷🤍🇦🇷javier stan account (@peppayuppy) April 14, 2026

La reazione del fandom

Per mesi si è parlato dell'addio di Javier alla pallavolo alla fine della stagione sportiva in corso, ma queste recenti dichiarazioni sembrano cambiare le carte in tavola.

"Bravo, coltiva i tuoi sogni e non accantonare la tua più grande passione", "Saremo sempre dalla tua parte", "Ho pianto per questa notizia", "Merita il meglio", "La squadra se la troverà da solo, non cominciate a rompere le scatole", "Sarà una sua decisione", "Avrebbe meritato di più anche in questa stagione, è un fuoriclasse", si legge su X.

I ricordi più belli del Grande Fratello

In live c'è chi ha chiesto a Javier se gli capita di riguardare i video dell'esperienza al Grande Fratello e lui ha risposto: "Certo, li guardo e molti li salvo perché mi piacciono".

Martinez ha ammesso che tra i suoi post preferiti ci sono quelli che i fan hanno realizzato sul primo bacio che ha dato a Helena davanti a tutti, quello a bordo piscina che ha ufficialmente dato il via alla loro storia d'amore.