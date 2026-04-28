Sono passati pochi giorni da quando Javier Martinez ha concluso la sua avventura nella Terni Volley Academy, ma sul web sta già circolando un'indiscrezione su una proposta di lavoro che il 31enne avrebbe ricevuto. Secondo Amedeo Venza, infatti, il compagno di Helena Prestes avrebbe detto "no" al ruolo di naufrago della prossima Isola dei famosi perché preferirebbe dedicarsi a progetti nel mondo della moda e della pubblicità.

Il rumor sul ritorno in televisione

Nelle ultime ore sul web si è parlato molto di un'indiscrezione sul futuro di Javier, o meglio sulla risposta che lui avrebbe dato ad una proposta che gli avrebbe permesso di tornare in tv tra qualche mese.

Stando a quello che ha raccontato Amedeo Venza sui social, Martinez avrebbe detto "no" all'Isola dei famosi, in particolare all'edizione che dovrebbe andare in onda su Canale 5 dopo l'estate.

Si dice che il 31enne non avrebbe intenzione di partecipare ad un programma così duro per diversi motivi: non compromettere la sua forma fisica nel caso scegliesse di tornare a giocare nel 2027 e perché preferirebbe lavorare come testimonial nel mondo della moda, proprio come la fidanzata Helena.

posso dire occasione sprecata?

i reality sono quelli,GF,Isola e pechino express

sarebbe sempre in costume quindi piacerebbe alle ormonose,unica cosalo vedo impacciato quindi nella pesca, procurarsi cibo, cuocere, lo vedrei in difficoltà

non so che piani ha sto ragazzo🤷‍♀️#helevier pic.twitter.com/Sjy812oZvv — BeatrixKiddo (@Linsday7ish) April 27, 2026

Le opinioni dei fan sui social

Il presunto "no" di Javier all'Isola dei famosi ha diviso il suo fandom: da un lato c'è chi pensa che il reality sarebbe stata un'ottima occasione lavorativa, dall'altro chi approva la scelta di stare lontano da un certo tipo di trasmissioni tv.

"Per me è un'occasione sprecata", "I reality sono quelli, cosa intende fare?", "Potrebbe farsi conoscere da un pubblico più ampio", "Questo sarebbe lavoro, perché non farlo?", "Ha altri progetti, e per fortuna aggiungerei", "L'Isola non è un programma adatto a lui, perderebbe troppa massa muscolare e non mangerebbe", "Meglio Pechino Express", "Se a gennaio vuole tornare a giocare, l'Isola non va bene", si legge su X in queste ore.

La nuova vita di Helena e Javier a Lecco

Da qualche giorno Helena e Javier hanno traslocato a Lecco, e sui social hanno condiviso alcuni momenti nella loro nuova casa.

Gli Helevier stanno cominciando ad ambientarsi nei posti dove trascorreranno gran parte del loro tempo, tra nuovi e vecchi amici (come Mattia Fumagalli, ex coinquilino del Grande Fratello).