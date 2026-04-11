Da più di un anno sotto la maggior parte dei post Instagram di Javier Martinez si possono trovare centinaia di commenti negativi, in particolare quelli di chi non apprezza né lui né la storia d'amore con Helena Prestes. Stufi di leggere cattiverie e attacchi gratuiti, i fan hanno consigliato al pallavolista di iniziare a fare un po' di pulizia sul suo profilo bloccando tutti gli haters.

La reazione piccata del fandom di Javier

Non accenna a placarsi l'astio di alcuni utenti social nei confronti di Javier, infatti il suo profilo Instagram è preso d'assalto quasi tutti i giorni.

Le persone che sostengono Martinez non ne possono più di tutta questa cattiveria, così hanno deciso di fargli una specie di appello sempre tramite il web.

"Javier qui serve un minimo di pulizia , ad una certa devi cominciare. Blocca gli haters, magari inizia con un paio e per loro sarà più complicato creare nuovi profili perché risulteranno ancora bloccati", è il suggerimento che una parte del fandom ha voluto dare al 31enne nelle scorse ore.

L'unione contro l'odio sui social

I fan di Javier concordano sul fatto che dovrebbe usare le "maniere forti" per provare a contrastare gli haters, anche perché è da più di un anno che ricevere critiche e commenti negativi sui social.

"Forza Javier, devi solo premere un bottoncino", "Io non ne posso più di litigare con questa gente, facesse qualcosa anche lui", "Siamo stufi", "Ad una certa basta", "Sta diventando stressante", "Oggi è stato tante ore in pullman, poteva rendersi utile", si legge su X in questi giorni.

Nuovo appuntamento con i play-out

L'11 aprile è in programma un match molto importante per il futuro della Terni Volley Academy nel campionato di A3.

Alle 18:00 il gruppo guidato da Javier Martinez scenderà in campo con l'obiettivo di battere Savigliano, diretta concorrente nella corsa per la salvezza.

La squadra umbra è reduce da una vittoria al tie-break e, spinta dai propri tifosi, è pronta a dare battaglia anche in questa nuova e decisiva partita dei play-out.

Helena non sarà sugli spalti perché attualmente si trova in Spagna per lavoro, ma sicuramente seguirà il match in streaming e farà il tifo per il fidanzato.