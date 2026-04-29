Sono passati pochi giorni da quando Javier Martinez ha salutato Terni e si è trasferito a Lecco, dove ad aspettarlo c'erano Helena Prestes e tanti. Sui social il 31enne si è mostrato sorridente e perfettamente a suo agio in questa nuova realtà, ma a colpire i fan è stato il like che ha messo alla foto di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni che stanno per diventare genitori.

La nuova vita di Javier

Dopo aver passato quasi un anno a Terni, Helena e Javier hanno scelto Lecco per il loro futuro.

La coppia si è trasferita in Lombardia meno di una settimana fa, ma sono già tanti gli spunti di discussione che ha regalato sia ai fan che agli haters.

Martinez sta smentendo con i fatti chi pensava che si sarebbe sentito un pesce fuor d'acqua nella città dove Prestes ha comprato casa, anzi sono sempre di più i contenuti che sta postando dove appare sorridente e sereno.

In questi giorni, ad esempio, il 31enne ha posato accanto a due ragazzi con i quali ha condiviso l'esperienza al Grande Fratello (Emanuele e Mattia), ma le foto che emozionano di più il suo fandom sono quelle con la fidanzata.

beh si infatti effetti sta facendo fatica ad adattarsi a questo nuovo capitolo della sua vita pic.twitter.com/KhgdlB275C — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) April 28, 2026

La mossa che non passa inosservata

In queste ore sul web si sta parlando anche di un like che Javier ha messo ad un post della pagina Instagram di Verissimo, in particolare quello dedicato a Natalia Paragoni e Andrea Zelletta che stanno per diventare genitori per la seconda volta.

"Questo like fa tenerezza, soprattutto perché non segue né Zelletta né la compagna", "Anche lui proverà questa gioia", "Che dolce", "Cucciolo", "Ha una voglia matta di diventare papà", "Spero che questo sogno si potrà realizzare", "Javier sarà un grande papà", "C'è un forte desiderio dietro a questo like e gli auguro di realizzarlo, senza fretta", si legge su X.

Il rifiuto all'Isola dei famosi

Stando a quello che si legge sul web in questi giorni, Javier avrebbe le idee abbastanza chiare su cosa vuole fare ora che ha messo in stand-by la carriera da pallavolista professionista (ha anticipato che potrebbe tornare a giocare da gennaio 2027).

Si vocifera che Mediaset avrebbe proposto a Martinez il ruolo di naufrago della prossima Isola dei famosi, ma lui avrebbe detto un secco "no" soprattutto per non compromettere la sua forma fisica.