L'altra sera Javier Martinez ha deciso di chiacchierare con i fan su TikTok, ma sicuramente non si sarebbe aspettato il grande riscontro che ha avuto. La prima live che il pallavolista ha fatto senza Helena Prestes e soprattutto su un account aperto da poco è stata seguita da più di 6.500 utenti, tutti felici di ascoltarlo parlare di lavoro, amore e del perché ha deciso di ignorare gli attacchi degli haters.

Numeri importati per Javier sui social

Per settimane Javier ha cercato di recuperare l'account TikTok che aveva aperto poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello, ma alla fine si è rassegnato al fatto che chi lo ha gestito per mesi non gliel'avrebbe ridato e ne ha aperto un altro.

In pochissimo tempo questo profilo ha ottenuto più di 11.000 follower e l'altra sera più della metà di questi erano collegati per seguire la prima live che Martinez ha fatto da solo, ovvero senza il supporto di Helena che è molto più esperta di lui nell'usare quest'applicazione.

La diretta del 13 aprile ha raggiunto più di 6.500 utenti, tutti concentrati nell'ascoltare le confidenze che il pallavolista ha fatto su svariati argomenti.

E cmq 6,5k in una live da un profilo tik tok di 11 k follower

Alla sua prima diretta da solo ,il potere di martinez 💥🤍 pic.twitter.com/lJF0shgf6V — 🇦🇷🤍🇦🇷javier stan account (@peppayuppy) April 13, 2026

Le confidenze in diretta

Le persone che hanno seguito questa live sono rimaste colpite dalla maturità che Javier ha dimostrato quando ha parlato del suo ex manager e del perché non dà peso dagli attacchi degli haters.

"La verità è che non mi importa. Non li blocco e non rispondo quasi mai perché non mi interessa di questa gente che ha un problema evidente, li lascio fare. Ringrazio chi si preoccupa di segnalare questi profili, ma io li ignoro e continuerò a farlo", ha detto Martinez su TikTok.

Il 31enne si è anche sbilanciato su chi è più geloso tra lui e Helena, sui ricordi più belli che ha del percorso al Grande Fratello e poi ha sorpreso svelando che non è sicuro di voler dire addio alla pallavolo: "C'è sempre il mercato di gennaio, vediamo cosa succede".

Il supporto del fandom

Su TikTok Javier è dovuto ripartire da zero, ma i numeri che sta ottenendo con il nuovo account sono l'ennesima dimostrazione che può contare su un fandom fedele e numeroso.

"6.500 utenti per la prima live da solo e su un profilo da 11.000 follower, il potere di Martinez", "Io lo ascolterei per ore", "Siamo in tanti ad apprezzarlo", "Non avevo dubbi che sarebbe partito alla grande", "Trasmette serenità", "Continua così", "Ottimo risultato", si legge sui social.