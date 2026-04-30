Katia Follesa torna a illuminare il palco del Nove con la terza stagione di 'Comedy Match', l'innovativo show comico che mette a confronto due squadre di talentosi artisti in una serie di esilaranti sfide basate sull'improvvisazione. L'attesissima nuova edizione, frutto della collaborazione tra Banijay Italia e Warner Bros. Discovery, farà il suo debutto il 30 aprile e accompagnerà gli spettatori ogni giovedì in prima serata. Il programma promette di riproporre alcune delle prove più amate dal pubblico, affiancandole a nuove dinamiche pensate per spingere i comici fuori dalla loro comfort zone e garantire un intrattenimento sempre fresco e sorprendente.

Un cast rinnovato e ospiti d'eccezione

Dopo il notevole successo della seconda stagione, che ha saputo conquistare una media di quasi 600.000 spettatori e un apprezzabile 3,5% di share, 'Comedy Match' si prepara a consolidare la sua posizione con un cast rinnovato e un meccanismo di gara ancora più avvincente. Accanto ai volti storici e amati dal pubblico, tra cui Maria Di Biase, Debora Villa, Marta Zoboli, Andrea Pisani, Scintilla, Angelo Pisani, Federico Basso, Gianluca De Angelis e Giulia Vecchio, faranno il loro ingresso numerose nuove presenze. Tra le new entry che arricchiranno il parterre comico troviamo Aurora Leone, Alessandro Betti, Sergio Friscia, Andrea Perroni e Peppe Iodice. La puntata inaugurale della stagione riserverà inoltre un momento speciale con la partecipazione di Angelo Pintus, che sarà l'ospite d'eccezione chiamato a inaugurare questa nuova avventura televisiva.

Le sfide inedite e l'introduzione del "Comedy Bar"

Le due squadre, sotto la guida energica e carismatica di Katia Follesa, si affronteranno in un totale di nove match, ciascuno costruito su un sapiente mix di improvvisazioni, giochi comici e prove a tema. Tra le innovazioni più significative di quest'anno spicca l'introduzione del "Comedy Bar", una sfida completamente inedita. In questa prova, ogni comico avrà il compito di interpretare un personaggio specifico, sviluppandolo e facendolo evolvere in modo coerente nel corso delle diverse puntate. L'obiettivo primario sarà quello di mantenere una solida coerenza narrativa, pur riuscendo a sorprendere costantemente il pubblico con svolte inaspettate e gag originali.

Il momento clou di ogni puntata sarà la "Comedy Battle", il round finale decisivo in cui il pubblico in studio avrà il potere di esprimere il proprio voto, ribaltando potenzialmente il risultato parziale e determinando la squadra vincitrice della serata.