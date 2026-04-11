Da lunedì 13 aprile 2026, su Rai 1 inizia una nuova fiction dal titolo La buona stella. La trama vede come protagonista un ex calciatore di nome Simone con un matrimonio fallito alle spalle; la sua vita prende una brutta piega quando ruba una borsa piena di soldi da una scena del crimine dove lui stesso è testimone. Sul caso si ritroverà ad indagare Stella, un'ispettrice di polizia ancora scossa per la morte dell'uomo che amava.

Il cast della nuova fiction Rai

La buona stella è una mini-serie tv composta da sei episodi suddivisi in tre prime serate.

Nel cast troviamo: Miriam Dalmazio che veste i panni di Stella, ovvero un'ispettrice di polizia, Francesco Arca è Valerio, Filippo Scicchitano è Simone nonché il protagonista alle prese col furto della borsa ma che ha anche a che fare con la fine del suo matrimonio.

La fiction è girata in Calabria: Cutro, Capo Rizzuto, Botricello, Lamezia Terme e Crotone.

La trama de La buona stella

Le anticipazioni legate alla fiction La buona stella, vedono Simone trovare una borsa piena di soldi sulla scena del crimine di cui lui è unico testimone. L'ex calciatore con alle prese un matrimonio fallito e una carriera ormai sull'orlo del tramonto è costretto a scappare, quando i banditi proprietari della borsa intendono a tutti i costi recuperare i soldi.

A quel punto subentra Stella, un'ispettrice di polizia chiamata ad indagare sull'omicidio ma anche su chi ha rubato la borsa. È proprio grazie all'indagine che il destino di Simone con quello di Stella che s'incroceranno: lei infatti, è una donna dura all'apparenza poiché ha perso l'uomo che amava.

Il parere degli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento a caldo sulla nuova serie tv in onda sulla rete ammiraglia. Un utente si è detto entusiasta di rivedere Miriam Dalmazio sul piccolo schermo: "Dopo il grande successo di Costanza, ritroviamo Miriam nei panni di Stella". Un utente ha aggiunto: "Vedendo il cast, sto già adorando". Un altro utente invece crede che il giorno di messa in onda non sia giusto: "Sarà una bellissima fiction, ma metterla contro il ritorno de I Cesaroni è un grave errore". Infine c'è anche chi ha affermato: "Non vedo l'ora di vedere Filippo Scicchitano, molto bello ma anche bravo".