La fiction La buona stella, in onda su Rai 1, si appresta a vivere il gran finale. Nella puntata in onda lunedì 27 aprile, Simone, Alessia e Giada sembravano aver ritrovato la tranquillità ma per l’ennesima volta sono costretti a fuggire. Intanto Stella e Valerio arrivano in Calabria per indagare sul caso, ma trovano i corpi di Ezio e Bruno.

La puntata finale è possibile seguirla anche in streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

La buona stella: gran finale

La mini-serie tv targata Rai, è ormai arrivata al gran finale. Nell'ultima puntata infatti, le anticipazioni vedono la famiglia dell’ex calciatore ancora in fuga.

Simone, Alessia e Giada dopo essere scappati da Ezio e Bruno riescono a trovare ospitalità in campeggio presso una famiglia calabrese, ma quando sembrava andare tutto per il verso giusto sono stati costretti a fuggire perché ricercati dai Ferrigno. Dunque Simone decide ancora una volta di sacrificarsi per mettere in salvo la sua ex moglie e sua figlia.

Nel frattempo a Roma proseguono le indagini sulla morte di Cairo, Stella e Valerio si ritrovano ad interrogare una persona che ha a che fare con il loro passato. A seguire i due colleghi arrivano in Calabria, ma trovano i corpi di Ezio e Bruno.

Il commento degli utenti del web

Su X, gli utenti hanno commentato la penultima puntata de La buona stella con Francesco Arca, Filippo Schicchitano e Miriam Dalmazio.

Un utente ha affermato: "Intelligente la scelta di Simone di rubare il camper”. Un altro utente ha affermato: “Certo che Simone non ne combina una giusta”. Tra gli utenti c’è chi ha commentato: “Ok era corrotto, però mi dispiace per Ezio. Non se la meritava quella fine”. Un altro utente ha commentato con sarcasmo: “Come potevi sbagliare che l’unico casolare nelle vicinanze era frequentato da persone instabili”. Un utente ha anche dubitato di Fois: “Scusate ma Valerio a che gioco sta giocando?”. Tra gli spettatori c’è chi ha commentato: “Mi ha emozionata la scena di Fois che finge di essere il fratello con suo padre per non fargli capire che è morto”. Un altro utente ha invece affermato: “Simpaticissimo l’ex marito di Stella”. Infine c’è chi ha affermato: “Non mi entusiasmata questa fiction, ma ora sono curiosa di capire come va a finire”.