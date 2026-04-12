Le trame delle puntate finali de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Raif prenderà le difese di Ceyda dalle accuse di furto di Fazilet. Quest'ultima apparirà sinceramente pentita di aver cacciato la cantante dal posto di lavoro.

Fazilet licenzia Ceyda per il furto dei gioielli

Ceyda accetterà di essere licenziata in tronco da Fazilet, mantenendo il riserbo con Raif. La famosa scrittrice informerà la cantante di voler continuare a pagare la retta della scuola speciale del piccolo Arda a patto che lasci in pace suo figlio.

Quest'ultimo, a questo punto, raggiungerà la casa di Ceyda in cerca di una spiegazione. La ragazza dirà a Raif di aver trovato un'occupazione più redditizia. Il giovane non crederà alla versione raccontata dall'amata e per questo metterà sua madre con le spalle al muro.

Raif prende le difese di Ceyda dalle accuse di Fazilet

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Raif dirà a sua madre di aver dato i gioielli a Ceyda poiché suo padre glieli aveva lasciati per donarli alla sua futura moglie. Il giovane si rinchiuderà poi nella sua stanza da letto, facendo preoccupare sua madre. Fazilet apparirà pentita, tanto da andare alla ricerca di Ceyda. Enver, informato da Sirtin, correrà dalla scrittrice per avere conferma del fattaccio.

Fazilet dirà che Ceyda può tornare a lavorare per lei quando vuole. Allo stesso tempo, il sarto se la prenderà con Sirin convinto che gli abbia detto una nuova bugia.

Bahar ha dichiarato i propri sentimenti ad Arif

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La forza di una donna andati in onda ad inizio aprile su Canale 5, Emre e Ceyda hanno scoperto che Arda non è il loro figlio biologico. La coppia ha appreso che il bambino era stato scambiato in culla al momento della nascita. Emre si è messo d'accordo con Dursun che in cambio di 10 mila dollari ha acconsentito di cederli Satilmis e Arda. Il losco tipo ha portato il bambino al ristorante dell'imprenditore. In questa circostanza, Sirin ha chiesto a Dursun di chiedere una somma di denaro ancora più alta di quella concordata con Emre.

Bahar, invece, ha dichiarato i propri sentimenti ad Arif dopo che ha rischiato la vita per recuperare il suo giacchetto contenente un pacchetto misterioso. La protagonista si è poi recata ad una festa di beneficenza per conto del concessionario d'auto. In questa circostanza, la donna ha incontrato Kismet, al quale ha consegnato una borsa. Il giorno seguente, Bahar ha raggiunto lo studio dell'avvocatessa per chiederle una spiegazione in merito al suo legame con Cem.

Infine Fazilet si è offerta di pagare l'istruzione scolastica di Arda dopo aver scoperto che è un piccolo genio.