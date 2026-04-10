Enver scoprirà l'inganno di Sirin nelle puntate de La forza di una donna di giovedì 16 e venerdì 17 aprile: "Vergogna, hai calunniato tua sorella", dirà furioso.

Le anticipazioni tv rivelano che Enver andrà a parlare con Fazilet per capire se Ceyda e Bahar abbiano sottratto i gioielli e capirà che si è trattato dell'ennesimo piano di Sirin.

La verità per Bahar e Ceyda a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Enver arriverà una grossa delusione. Tutto avrà inizio quando durante la cena a casa sua Sirin umilierà Bahar accusandola di aver rubato con Ceyda i gioielli di Fazilet.

Enver e Arif stenteranno a credere alle parole della ragazza, ma lei mostrerà loro le foto dei gioielli venduto da Bahar e la confronterà con l'immagine di Fazilet sulla rivista. Inoltre, Sirin spiegherà a suo padre che è proprio per questo motivo che Bahar e Ceyda non lavorano più per Fazilet. Di fronte a queste parole, Enver non potrà restare indifferente e sarà colto da un dubbio feroce. L'unico modo per vederci chiaro, sarà andare da Fazilet a farle tutte le domande del caso. Enver busserà a casa della scrittrice e sarà piuttosto imbarazzato, ma le chiederà come siano andare le cose con Bahar e Ceyda. La scrittrice, dopo aver parlato con Arif che le ha urlato di aver dato i gioielli a Ceyda, non se la sentirà di accusare Bahar e la sua amica.

Enver tornerà a casa furioso.

La delusione di Enver e l'imbarazzo di Sirin

Nelle puntate de La forza di una donna di giovedì 16 e venerdì 17 aprile, Enver chiamerà Bahar e Ceyda a casa sua e chiederà anche a Sirin di raggiungerli nella stanza. Con tono severo, l'uomo inizierà a dire che è molto deluso e che non si aspettava qualcosa di così vergognoso. Sirin sorriderà soddisfatta e certa che Enver si riferisca a Bahar e Ceyda. Presto, però, l'uomo indirizzerà le sue parole solo a Sirin e la situazione si ribalterà: "Vergogna, hai calunniato tua sorella, l'hai accusata di furto, come hai potuto?". La ragazza continuerà a dire a Enver che è stata sincera e sua sorella e Ceyda hanno rubato, ma lui la caccerà via con forza. Rimasto solo con Bahar e Ceyda, il sarto chiederà scusa per le calunnie e le informerà che Fazilet ha la febbre e ha bisogno di aiuto.