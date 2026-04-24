Il Capodanno dei protagonisti sarà interrotto dallo sparo di Sirin nella puntata de La forza di una donna di lunedì 27 aprile: Bahar sarà terrorizzata perché Arif era appena salito a casa di sua sorella.

Le anticipazioni tv rivelano che la famiglia si riunirà a casa di Bahar per festeggiare l'arrivo del nuovo anno e all'appello mancherà solo Sirin, rimasta a casa sua. Quando Arif andrà a chiamarla, si sentirà uno sparo che paralizzerà tutti dalla paura.

Un Capodanno movimentato a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per i protagonisti arriverà il tanto atteso Capodanno.

Per la festa, Ceyda e Raif si separeranno con la promessa di vedersi l'indomani. L'uomo consegnerà a Ceyda dei pacchetti da scartare insieme alla famiglia: un regalo per lei, Arda e Satılmış. Una volta a casa di Bahar, Ceyda saluterà tutti e si accorgerà subito dell'assenza di Sirin. La ragazza, infatti, non si recherà alla cena di famiglia a casa di sua sorella perché nessuno l'ha invitata e perché in ogni caso non avrebbe avuto piacere di stare con gli altri. Enver, ancora arrabbiato e deluso da Sirin che ha accusato Bahar di aver rubato, per la prima volta trascorrerà il Capodanno senza di lei, scegliendo Bahar. I preparativi per la cena saranno agli sgoccioli e la padrona di casa avrà pena per Sirin, ma spiegherà a Ceyda che se andasse a chiamarla, Sirin non accetterebbe mai di unirsi a loro.

Anche Ceyda riconoscerà che non è la persona più indicata e in quel momento arriverà Arif che si offrirà di andare a bussare alla porta di Sirin per invitarla a cena.

Bahar temerà il peggio per Arif

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 27 aprile, Bahar e Ceyda saranno intente ad apparecchiare la tavola, mentre i bambini scruteranno impazienti i pacchi da scartare. Tutti saranno pronti per mettersi a tavola, visto che a momenti Arif dovrebbe scendere, ma all'improvviso la calma sarà squarciata da un rumore che paralizzerà dalla paura. Bahar e gli altri sentiranno uno sparo provenire dal piano di sopra e tutto si fermerà. La donna sarà terrorizzata all'idea che possa essere successo qualcosa ad Arif e si precipiterà a casa di Sirin.

La porta sarà aperta e sul pavimento ci sarà qualche goccia di sangue. Quando Bahar entrerà in casa vedrà la ragazza tra le braccia di Arif, entrambi traumatizzati, ma sani. L'uomo spiegherà che prima del suo arrivo un ladro aveva tentato di derubare Sirin che lo ha messo in fuga con usando la pistola di Sarp.